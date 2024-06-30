Впервые в истории Олимпиаду будет комментировать нейросеть

Американская компания NBC Universal вместе со стриминговым сервисом Peacock разработают программу для освещения грядущих Олимпийских игр с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По его данным, нейросеть будет комментировать Игры голосом американского комментатора Эла Майклса. Подобное случится впервые в истории. Программа будет называться Your Daily Olympic Recap on Peacock и будет содержать около семи миллионов сгенерированных различных вариаций фраз диктора.

"Честно говоря, это потрясающе, поразительно. И немного страшно", — прокомментировал программу Майклс.