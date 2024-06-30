Впервые в истории Олимпиаду будет комментировать нейросеть
NBC News: На американском ТВ задействуют ИИ для комментирования Олимпийских игр
Американская компания NBC Universal вместе со стриминговым сервисом Peacock разработают программу для освещения грядущих Олимпийских игр с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает телеканал NBC News.
По его данным, нейросеть будет комментировать Игры голосом американского комментатора Эла Майклса. Подобное случится впервые в истории. Программа будет называться Your Daily Olympic Recap on Peacock и будет содержать около семи миллионов сгенерированных различных вариаций фраз диктора.
"Честно говоря, это потрясающе, поразительно. И немного страшно", — прокомментировал программу Майклс.
Напомним, Олимпиада-2024 состоится с 26 июля по 11 августа в Париже. Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что российская теннисистка Анна Калинская не поедет на Игры, несмотря на допуск от МОК.
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