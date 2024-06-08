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8 июня, 10:28

"Анекдотично": Слуцкий высмеял обвинения в адрес России по поводу Олимпиады

Слуцкий: Обвинения РФ в попытках сорвать Олимпиаду в Париже анекдотичны

Заявления о том, что Россия якобы пытается сорвать предстоящие Олимпийские игры во Франции, анекдотичны, на это даже не стоит обращать внимания. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Запад обвиняет сейчас Россию в чём угодно, и одно обвинение анекдотичнее другого. Не нужно на эти вещи обращать внимания. Россия подобными вещами и не занимается, и такого быть не может", — сказал глава либерал-демократов в разговоре с журналистами.

Ранее американская компания Microsoft подготовила доклад, в котором утверждается, что Россия якобы стремится дискредитировать Олимпиаду в Париже с помощью фейковых видеороликов. Кроме того, нашу страну обвиняют в попытках нанести ущерб репутации президента Франции Эмманюэля Макрона и главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. В Кремле же заявления Microsoft назвали "абсолютной клеветой и ничем более".

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Telegram / slutsky_l

Наталья Исакова
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