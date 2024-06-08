"Анекдотично": Слуцкий высмеял обвинения в адрес России по поводу Олимпиады

Заявления о том, что Россия якобы пытается сорвать предстоящие Олимпийские игры во Франции, анекдотичны, на это даже не стоит обращать внимания. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Запад обвиняет сейчас Россию в чём угодно, и одно обвинение анекдотичнее другого. Не нужно на эти вещи обращать внимания. Россия подобными вещами и не занимается, и такого быть не может", — сказал глава либерал-демократов в разговоре с журналистами.