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3 июля, 16:39

Российский дзюдоист Махмадбеков согласился ехать на Олимпиаду в Париже

Предложение Международного олимпийского комитета (МОК) о том, чтобы выступить на летних Олимпийских играх в Париже принял российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков. Об этом сообщается на сайте.

Отметим, что помимо Махмадбекова к участию в Играх также были приглашены дзюдоисты Валерий Ендовицкий, Элис Старцева и Дали Лилуашвили. Но стоит напомнить, что ранее Федерация дзюдо России отказалась отправлять своих спортсменов на Олимпиаду. Из 17 дзюдоистов, которые набрали олимпийский рейтинг, МОК разрешил участвовать всего четверым.

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Как уже рассказывал Life.ru, в середине июля МОК опубликовал имена первых 14 допущенных до Олимпиады россиян. Позже стало известно, что теннисисты Рублёв, Хачанов и Самсонова не поедут на Игры. Велогонщицы Дронова и Иванченко подтвердили участие в ОИ, а велогонщик Власов отказался. При этом пловчиха Ефимова не прошла отбор. Также МОК допустил теннисистов Медведева, Андрееву, Котова и Калинскую. Последняя, кстати, решила не ехать. Сегодня стало известно, что от участия отказалась ещё одна российская теннисистка.

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VK / Федерация дзюдо России

Николь Вербер
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