Российский дзюдоист Махмадбеков согласился ехать на Олимпиаду в Париже
Предложение Международного олимпийского комитета (МОК) о том, чтобы выступить на летних Олимпийских играх в Париже принял российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков. Об этом сообщается на сайте.
Отметим, что помимо Махмадбекова к участию в Играх также были приглашены дзюдоисты Валерий Ендовицкий, Элис Старцева и Дали Лилуашвили. Но стоит напомнить, что ранее Федерация дзюдо России отказалась отправлять своих спортсменов на Олимпиаду. Из 17 дзюдоистов, которые набрали олимпийский рейтинг, МОК разрешил участвовать всего четверым.
Как уже рассказывал Life.ru, в середине июля МОК опубликовал имена первых 14 допущенных до Олимпиады россиян. Позже стало известно, что теннисисты Рублёв, Хачанов и Самсонова не поедут на Игры. Велогонщицы Дронова и Иванченко подтвердили участие в ОИ, а велогонщик Власов отказался. При этом пловчиха Ефимова не прошла отбор. Также МОК допустил теннисистов Медведева, Андрееву, Котова и Калинскую. Последняя, кстати, решила не ехать. Сегодня стало известно, что от участия отказалась ещё одна российская теннисистка.