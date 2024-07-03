Российский дзюдоист Махмадбеков согласился ехать на Олимпиаду в Париже

Предложение Международного олимпийского комитета (МОК) о том, чтобы выступить на летних Олимпийских играх в Париже принял российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков. Об этом сообщается на сайте.

Отметим, что помимо Махмадбекова к участию в Играх также были приглашены дзюдоисты Валерий Ендовицкий, Элис Старцева и Дали Лилуашвили. Но стоит напомнить, что ранее Федерация дзюдо России отказалась отправлять своих спортсменов на Олимпиаду. Из 17 дзюдоистов, которые набрали олимпийский рейтинг, МОК разрешил участвовать всего четверым.