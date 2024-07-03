В федерации заявили, что дзюдоист Махмадбеков отказался ехать на Олимпиаду
Махмадбек Махмадбеков. Обложка © VK / Федерация дзюдо России
Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков не поедет на Олимпиаду в Париж несмотря на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил ему участвовать в Играх, пишет ТАСС со ссылкой на главу Федерации дзюдо России Сергея Соловейчика.
"Махмадбеков отказался от участия в Олимпийских играх. В нашем распоряжении есть соответствующее уведомление от спортсмена", — пояснил Соловейчик.
При этом ранее на сайте МОК появилась информация, что Махмадбек Махмадбеков принял приглашение выступить на Олимпийских играх 2024 года. В Федерации дзюдо России прежде заявляли, что приняли общее решение не отправлять спортсменов в Париж.