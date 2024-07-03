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3 июля, 19:54

В федерации заявили, что дзюдоист Махмадбеков отказался ехать на Олимпиаду

Махмадбек Махмадбеков. Обложка © VK / Федерация дзюдо России

Махмадбек Махмадбеков. Обложка © VK / Федерация дзюдо России

Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков не поедет на Олимпиаду в Париж несмотря на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил ему участвовать в Играх, пишет ТАСС со ссылкой на главу Федерации дзюдо России Сергея Соловейчика.

"Махмадбеков отказался от участия в Олимпийских играх. В нашем распоряжении есть соответствующее уведомление от спортсмена", — пояснил Соловейчик.

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При этом ранее на сайте МОК появилась информация, что Махмадбек Махмадбеков принял приглашение выступить на Олимпийских играх 2024 года. В Федерации дзюдо России прежде заявляли, что приняли общее решение не отправлять спортсменов в Париж.

Анатолий Симоненко
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