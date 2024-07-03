В федерации заявили, что дзюдоист Махмадбеков отказался ехать на Олимпиаду

Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков не поедет на Олимпиаду в Париж несмотря на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил ему участвовать в Играх, пишет ТАСС со ссылкой на главу Федерации дзюдо России Сергея Соловейчика.