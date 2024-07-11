ОКР выплатил компенсации атлетам, которых не допустили на Олимпиаду в Париже
Олимпийский комитет России (ОКР) выплатил компенсации атлетам, которые были лишены возможности участвовать на Олимпиаде в Париже. Об этом РИА "Новости" рассказал гендиректор ОКР Владимир Сенглеев.
"Мы выплатили компенсации 245 спортсменам. Это те атлеты, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус. Последние выплаты мы провели 23 июня — во Всероссийский олимпийский день", — сообщил он в беседе с агентством.
Напомним, что в свою очередь Международный олимпийский комитет массово приглашает спортсменов из России в Париж на Олимпийские игры. Например, недавно стало известно, что МОК допустил до соревнований теннисистку Елену Веснину. Тем не менее на весь цвет российских борцов в столице Франции посмотреть не получится: вся сборная РФ в полном составе отказалась от поездки. Такое решение было принято по итогам расширенного совещания, в котором участвовали тренеры и сами атлеты, объяснили в Федерации спортивной борьбы России. Впрочем, после этого стало известно, что борец Шамиль Мамедов всё же поедет в Париж. Такое сообщение появилось и о дзюдоисте Махмадбеке Махмадбекове, но его вскоре опровергли в российской Федерации дзюдо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с поездкой на Олимпийские игры, сказав, что все получившие туда приглашение спортсмены сами должны решать, стоит ли им ехать.
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