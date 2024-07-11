ОКР выплатил компенсации атлетам, которых не допустили на Олимпиаду в Париже

Олимпийский комитет России (ОКР) выплатил компенсации атлетам, которые были лишены возможности участвовать на Олимпиаде в Париже. Об этом РИА "Новости" рассказал гендиректор ОКР Владимир Сенглеев.

"Мы выплатили компенсации 245 спортсменам. Это те атлеты, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус. Последние выплаты мы провели 23 июня — во Всероссийский олимпийский день", — сообщил он в беседе с агентством.