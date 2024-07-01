Никто не хочет лететь в Париж: Air France может потерять до 200 миллионов евро из-за Олимпиады
Air France сообщила о потере 180 миллионов евро из-за Олимпийских игр в Париже
Авиакомпания Air France-KLM может потерять до 200 миллионов евро из-за Олимпийских игр в Париже, следует из опубликованного коммюнике. В нём указано, что авиаперевозчик сталкивается с сокращением ожидаемых на летний сезон доходов, вызванным соревнованиями, из-за чего трафик в столицу и из столицы Франции оказался ниже ожидаемого.
"На международном уровне наблюдается значительная тенденция избегания Парижа", — подчёркивается в Париже.
На данный момент потенциальные потери выручки оцениваются в 160–180 миллионов. Речь идёт о периоде с июня по август 2024 года.
Ранее мэрия Парижа представила факелоносца, который пронесёт Олимпийский огонь перед началом Игр-2024. Им оказался дрэг-квин под псевдонимом Minima Geste. Мужчина, зарабатывающий в пошлом образе женщины, пронесёт факел на 25-сантиметровых каблуках. Французам, недовольным этим, пригрозили уголовным преследованием. Напомним, Олимпиада в этом году пройдёт с 26 июля по 11 августа.
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