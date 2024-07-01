Никто не хочет лететь в Париж: Air France может потерять до 200 миллионов евро из-за Олимпиады

Авиакомпания Air France-KLM может потерять до 200 миллионов евро из-за Олимпийских игр в Париже, следует из опубликованного коммюнике. В нём указано, что авиаперевозчик сталкивается с сокращением ожидаемых на летний сезон доходов, вызванным соревнованиями, из-за чего трафик в столицу и из столицы Франции оказался ниже ожидаемого.

"На международном уровне наблюдается значительная тенденция избегания Парижа", — подчёркивается в Париже.

На данный момент потенциальные потери выручки оцениваются в 160–180 миллионов. Речь идёт о периоде с июня по август 2024 года.