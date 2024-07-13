"Обещание выполнено!": Министр спорта Франции искупалась в Сене вместо Макрона
Министр спорта Франции искупалась в Сене в преддверии Олимпиады
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера с триатлонистом Алексисом Анкинканом. Обложка © X / AOC1978
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в парижской Сене за две недели до открытия Олимпийских игр, чтобы подтвердить пригодность реки к проведению соревнований на воде. Компанию ей составил триатлонист Алексис Анкинкан, который будет знаменосцем французской команды на церемонии открытия Паралимпиады-2024.
Министр спорта Франции Удеа-Кастера устроила заплыв в Сене. Видео © X / AOC1978
"Обещание выполнено!" — написала Удеа-Кастера в соцсети X, сопроводив пост фотографиями и видео заплыва.
Министр спорта Франции Удеа-Кастера с триатлонистом Алексисом Анкинканом. Фото © X / AOC1978
Позже они посетили студию телеканала BFMTV, где рассказали о своих впечатлениях от заплыва. Глава Минспорта Франции в свою очередь отметила, что вода в Сене приятная, но чуть прохладная. Тем не менее во время заплыва она испытала "абсолютное счастье". Анкинкан же рассказал, что у него никогда не было сомнений в чистоте Сены. Как он признался, его огорчает излишняя полемика в СМИ по данному вопросу.
Отметим, что купание в Сене запретили в 1923 году из‑за стремительно ухудшающегося качества воды. Ранее сообщалось, что за месяц до Олимпийских игр-2024 в реку попало 50 миллионов литров сточных вод. Это случилось в департаменте Ивелин к западу от Парижа. К слову, уровень фекальных бактерий в реке и до этого был повышен в два раза. При этом президент Пятой республики Эмманюэль Макрон называл Сену безопасной для проведения Олимпиады и обещал лично в ней искупаться, но его заплыва французы так и не дождались. Игры, напомним, пройдут с 26 июля по 11 августа.