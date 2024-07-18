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18 июля, 14:18

Гидролог рассказал, чище ли Москва-река парижской Сены

Гидролог Болгов: Москва-река чище Сены, так как является источником водоснабжения

Вид на Москву-реку. Обложка © Life.ru

Вид на Москву-реку. Обложка © Life.ru

Москва-река чище парижской Сены, поскольку является источником водоснабжения. Об этом рассказал заведующий лабораторией Института водных проблем РАН гидролог Михаил Болгов. Тем не менее чёткого ответа на вопрос о чистоте Москвы-реки, по словам специалиста, нельзя дать без соответствующих анализов.

"Москва-река в принципе, так как является источником водоснабжения, гораздо чище Сены, но в черте города поступает большое количество сточных вод, которые чистятся плохо, качество воды становится хуже", — сказал гидролог в беседе с NEWS.ru.

При этом, по словам Болгова, в Москве-реке всё же не стоит купаться или ловить рыбу в черте города, так как вода здесь "грязноватая из-за смывов". Говоря о Сене, эксперт добавил, что река не выглядит чистой на вид, а избавить воду от загрязнений за два месяца до Олимпиады невероятно сложно.

Ранее сообщалось, что мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене в преддверии Олимпийских игр. Так чиновница намеревалась показать, что река достаточно чистая для проведения открытых соревнований по плаванию. До этого показательный заплыв в Сене устроили министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера и триатлонист Алексис Анкинкан, который будет знаменосцем французской команды на церемонии открытия Паралимпиады-2024. Напомним, что купание в Сене запретили в 1923 году из‑за ужасного качества воды.

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Наталья Исакова
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