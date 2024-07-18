Гидролог рассказал, чище ли Москва-река парижской Сены

Москва-река чище парижской Сены, поскольку является источником водоснабжения. Об этом рассказал заведующий лабораторией Института водных проблем РАН гидролог Михаил Болгов. Тем не менее чёткого ответа на вопрос о чистоте Москвы-реки, по словам специалиста, нельзя дать без соответствующих анализов.

"Москва-река в принципе, так как является источником водоснабжения, гораздо чище Сены, но в черте города поступает большое количество сточных вод, которые чистятся плохо, качество воды становится хуже", — сказал гидролог в беседе с NEWS.ru.

При этом, по словам Болгова, в Москве-реке всё же не стоит купаться или ловить рыбу в черте города, так как вода здесь "грязноватая из-за смывов". Говоря о Сене, эксперт добавил, что река не выглядит чистой на вид, а избавить воду от загрязнений за два месяца до Олимпиады невероятно сложно.