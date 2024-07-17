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17 июля, 10:02

Мэр Парижа исполнила обещание вместо Макрона и нырнула в Сену

Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене перед началом Олимпиады

Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене перед началом Олимпиады. Обложка © X / lukaszbok

Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене перед началом Олимпиады. Обложка © X / lukaszbok

Мэр Парижа Анн Идальго устроила заплыв в реке Сене в преддверии Олимпийских игр 2024 года. Этим жестом она хотела показать, что вода в реке безопасна для спортсменов. Идальго под аплодисменты совершила погружение на глазах у многочисленных зрителей и журналистов.

Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене перед началом Олимпийских игр. Видео © X / bloombergtv

Как рассказал 360.ru кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, летом в воде активно размножаются микроорганизмы, в том числе опасные для человека. По его словам, купание в таких сомнительных водоёмах может привести к разным болезням и даже летальному исходу.

"Маловероятно, что спортсмен не захлебнёт воду. Конечно, это очень экстремальная ситуация. Есть высокая вероятность заболеть и даже погибнуть", — отметил медик.

В Сену попало 50 миллионов литров сточных вод в преддверии Олимпиады
В Сену попало 50 миллионов литров сточных вод в преддверии Олимпиады

Накануне Life.ru сообщал, что заплыв в Сене устроили министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера и триатлонист Алексис Анкинкан, который будет знаменосцем французской команды на церемонии открытия Паралимпиады-2024. Этим они также хотели показать, что водоём подходит для проведения спортивных соревнований. Напомним, что купание в Сене запретили в 1923 году из‑за ужасного качества воды.

Александра Мышляева
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