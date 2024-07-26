В Париже началась церемония открытия Олимпиады-2024

В Париже началась церемония открытия XXXIII Олимпийских летних игр. Всего во время соревнований, которые продлятся до 11 августа, разыграют 329 комплектов наград.

Главным режиссёром шоу выступил известный французский драматург Томас Джолли. Хедлайнерами церемонии станут Селин Дион и Леди Гага, они исполнят песню La Vie en rose ("Жизнь в розовом цвете"), ставшую визитной карточкой легендарной французской певицы Эдит Пиаф. Впервые вместо привычного прохода спортсменов по стадиону зрителей ожидает речной парад в самом центре французской столицы. По реке Сена будут двигаться почти 100 лодок с 10 500 атлетами. Они проплывут от Аустерлицкого моста до Трокадеро – эспланаду напротив Эйфелевой башни, где будут проведены протокольные мероприятия и зажжение Олимпийского огня. Игры будут официально открыты президентом Франции Эмманюэлем Макроном.