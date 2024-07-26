В Париже началась церемония открытия Олимпиады-2024
В Париже началась церемония открытия XXXIII Олимпийских летних игр. Всего во время соревнований, которые продлятся до 11 августа, разыграют 329 комплектов наград.
Главным режиссёром шоу выступил известный французский драматург Томас Джолли. Хедлайнерами церемонии станут Селин Дион и Леди Гага, они исполнят песню La Vie en rose ("Жизнь в розовом цвете"), ставшую визитной карточкой легендарной французской певицы Эдит Пиаф. Впервые вместо привычного прохода спортсменов по стадиону зрителей ожидает речной парад в самом центре французской столицы. По реке Сена будут двигаться почти 100 лодок с 10 500 атлетами. Они проплывут от Аустерлицкого моста до Трокадеро – эспланаду напротив Эйфелевой башни, где будут проведены протокольные мероприятия и зажжение Олимпийского огня. Игры будут официально открыты президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Посмотреть церемонию открытия можно на официальном сайте Олимпиады.
Напомним, в олимпийских соревнованиях в нейтральном статусе примут участие всего 15 россиян. При этом им запрещено демонстрировать любую национальную символику. Такой же запрет касается и зрителей. Кроме того, комитет ввёл запрет на участие российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Олимпийских игр и создал для них отдельные гимн и флаг. Гребцы из РФ отказались посещать ОИ на таких дискриминационных условиях, такое же решение приняли, лучники, борцы и многие другие спортсмены.
Несмотря на то, что =спортивные состязания ещё толком не успели начаться, как в Париже произошло много скандалов и курьёзных историй. В частности, спортсмены пожаловались на плохое питание, душный и переполненный транспорт, а некоторые приехали с собственными матрасами. Остро стоит и проблема криминала в Париже. В Госдуме тем временем обрадовались, что Россия не стала принимать участие в этой "позорной" Олимпиаде, ведь организаторы "уже облажались".
Getty Images / David Ramos