Бюджет Олимпиады в Париже оценивается в 11 миллиардов евро

Бюджет Олимпийских игр в Париже оценивается в 11 миллиардов евро, пишет французская газета Ouest-France. По данным издания, это почти вдвое больше, чем предполагалось потратить изначально: во время презентации кандидатуры французской столицы как места для соревнований стоимость их проведения оценивалась почти в 6,2 миллиарда.