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26 июля, 11:39

Бюджет Олимпиады в Париже оценивается в 11 миллиардов евро

Бюджет Олимпийских игр в Париже оценивается в 11 миллиардов евро, пишет французская газета Ouest-France. По данным издания, это почти вдвое больше, чем предполагалось потратить изначально: во время презентации кандидатуры французской столицы как места для соревнований стоимость их проведения оценивалась почти в 6,2 миллиарда.

В частности, выросли государственные расходы — с 2,3 миллиарда до 4,6 миллиарда евро. А на церемонию открытия потратили 122 миллиона.

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Напомним, вечером 26 июля в Париже пройдёт церемония открытия XXXIII летней Олимпиады. Однако, не успев начаться, Игры уже успели ознаменоваться множеством скандалов. Например, спортсмены жалуются на скудное питание, душный и переполненный транспорт, а некоторые предпочли спать на купленных за собственный счёт, зато мягких матрасах. Кроме того, столица встретила Игры разгулом криминала, а в день их открытия во Франции случился масштабный сбой на железной дороге.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Матвей Константинов
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