В Париже внезапно отменили традиционную пресс-конференцию перед открытием ОИ-2024
Оргкомитет Олимпиады в Париже внезапно отменил традиционную пресс-конференцию перед открытием Игр. Об этом сообщает ТАСС.
Пресс-конференция должна была начаться в 11:30 по московскому времени. Причина отмены мероприятия неизвестна. Сама церемония открытия Олимпиады начнётся сегодня, 26 июля, в 20:30 по Москве. Игры продлятся до 11 августа.
Напомним, не успев начаться, Игры-2024 в Париже уже сопровождаются целым рядом скандалов. Например, спортсмены жалуются на плохое питание, душный и переполненный транспорт, а некоторые и вовсе за собственные деньги покупают нормальные матрасы. Зато организаторы позаботились о безопасных контактах между атлетами, им выдадут десять тысяч салфеток для орального секса и 200 тысяч презервативов.
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