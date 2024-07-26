В Париже внезапно отменили традиционную пресс-конференцию перед открытием ОИ-2024

Оргкомитет Олимпиады в Париже внезапно отменил традиционную пресс-конференцию перед открытием Игр. Об этом сообщает ТАСС .

Пресс-конференция должна была начаться в 11:30 по московскому времени. Причина отмены мероприятия неизвестна. Сама церемония открытия Олимпиады начнётся сегодня, 26 июля, в 20:30 по Москве. Игры продлятся до 11 августа.