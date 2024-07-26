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26 июля, 09:10

В Париже внезапно отменили традиционную пресс-конференцию перед открытием ОИ-2024

Оргкомитет Олимпиады в Париже внезапно отменил традиционную пресс-конференцию перед открытием Игр. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-конференция должна была начаться в 11:30 по московскому времени. Причина отмены мероприятия неизвестна. Сама церемония открытия Олимпиады начнётся сегодня, 26 июля, в 20:30 по Москве. Игры продлятся до 11 августа.

Напомним, не успев начаться, Игры-2024 в Париже уже сопровождаются целым рядом скандалов. Например, спортсмены жалуются на плохое питание, душный и переполненный транспорт, а некоторые и вовсе за собственные деньги покупают нормальные матрасы. Зато организаторы позаботились о безопасных контактах между атлетами, им выдадут десять тысяч салфеток для орального секса и 200 тысяч презервативов.

Сотни бездомных вышли на протесты в Париже из-за попытки выселить их перед Олимпиадой
Сотни бездомных вышли на протесты в Париже из-за попытки выселить их перед Олимпиадой
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hethers

Наталья Демьянова
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