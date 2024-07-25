Спортсмены подняли бунт из-за нехватки еды и душных автобусов на Олимпиаде в Париже

Спортсмены оказались недовольны малым количеством еды в главном ресторане Олимпийской деревни перед стартом Игр в Париже. Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации издания, атлеты пожаловались на скорость пополнения запасов некоторых продуктов. В частности, вчера, 24 июля, на завтраках не хватало яиц. Компания, которая является организатором питания, отметила, что активно работает над поставками. Там также уточнили, что большой популярностью у спортсменов пользуются мясо на гриле и яйца.

Тем временем спортсмены сборной Швеции по настольному теннису недовольны транспортом, который им предоставили организаторы Игр. По данным издания Aftonbladet, представители национальной команды добираются до тренировок на автобусе, проводя в пути по 40 минут туда и столько же обратно. Тренер мужской команды Йорген Перссон добавил, что в транспорте постоянно не работают кондиционеры, в салоне душно и жарко.

"Чертовски жарко, и в автобусах очень много людей. Во время некоторых поездок нам даже приходилось стоять из-за отсутствия мест. Они ездят без кондиционера", — пояснил Перссон.

На проблемы в передвижении также указал тренер женской команды Швеции Тобиас Бергман. По его словам, в Париже они чувствуют себя хуже, чем в Индии, из-за жары. Если так будет продолжаться дальше, то спортсмены просто будут терять сознание в автобусах, подчеркнул шведский наставник.