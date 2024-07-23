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23 июля, 15:13

Танцоры испортили репетицию открытия Олимпиады бойкотом в стиле "Голодных игр"

Танцоры устроили бойкот из-за зарплат на репетиции открытия Олимпиады в Париже

Во время репетиции танца для церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже танцоры решили устроить бойкот. Артисты отказались танцевать и десять минут стояли с поднятыми кулаками. Тем самым они показывали, что несогласны с неравной оплатой труда, сообщает радиостанция Franceinfo.

Бойкот танцоров на репетиции открытия Олимпиады в Париже. Видео © Х / candidat_news

"Мы хотели выразить наше недовольство именно сегодня, так как день съемки – важный момент, мы репетируем на площадке, без костюмов, но в наушниках, под музыку. Также происходит проверка камер", – сказал один из танцоров, принявших участие в акции протеста.

Объединение артистов должно выступить 26 июля на берегу Сены. Исполнители крупнейшего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" давно говорили, что готовы устроить забастовку в день выступления. Участников в большей степени не устраивает разница в оплате смежных авторских прав на трансляцию выступлений танцоров, которая варьируется от 60 до 1610 евро.

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В рамках митинга около ста артистов вышли на платформу у набережной Сены с поднятым вверх правым кулаком. Тем самым, они полностью пропустили свою часть выступления на репетиции. Оргкомитет игр, кстати, утверждает, что агентство Paname24, занимающиеся организацией церемонии, полностью соблюдает закон и платит танцорам гонорар больше обозначенного минимума. Артисты договорились с руководством о встрече во вторник. Они планируют обсудить все не устраивающие их условия.

Ранее Life.ru рассказал о том, что Кремль засупился за российских журналистов перед Парижем за недопуск на Игры. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, отказ Франции разрешить журналистам из РФ освещать Олимпиаду неприемлем. Тем самым, власти нарушают обязательства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hethers

Наталья Афонина
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