Единственный российский пловец прилетел в Париж и показал аккредитацию на Олимпиаду
Российский пловец Евгений Сомов прилетел в Париж на Олимпиаду-2024
Евгений Сомов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ somatinka
В Париж для участия в летних Олимпийских играх 2024 года приехал российский пловец Евгений Сомов. Спортсмен уже получил аккредитацию для участия в ОИ под нейтральным статусом. Информацию об этом спортсмен рассказал в своих соцсетях.
Аккредитация участника Евгения Сомова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ somatinka
Сомов станет единственным россиянином в плавании, который участвует в Олимпиаде. Для того, чтобы забрать золото ему нужно будет выступить в заплывах на 50 метров вольным стилем и на дистанции 100 метров брассом. Сомов выложил фотографию полученной аккредитации участника Игр.
Напомним, что в этом году Олимпийские игры проведут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее Life.ru писал, что Сомов принял приглашение Международного олимпийского комитета и согласился поехать на игры.