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22 июля, 10:12

Единственный российский пловец прилетел в Париж и показал аккредитацию на Олимпиаду

Российский пловец Евгений Сомов прилетел в Париж на Олимпиаду-2024

Евгений Сомов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ somatinka

Евгений Сомов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ somatinka

В Париж для участия в летних Олимпийских играх 2024 года приехал российский пловец Евгений Сомов. Спортсмен уже получил аккредитацию для участия в ОИ под нейтральным статусом. Информацию об этом спортсмен рассказал в своих соцсетях.

Аккредитация участника Евгения Сомова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ somatinka

Аккредитация участника Евгения Сомова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ somatinka

Сомов станет единственным россиянином в плавании, который участвует в Олимпиаде. Для того, чтобы забрать золото ему нужно будет выступить в заплывах на 50 метров вольным стилем и на дистанции 100 метров брассом. Сомов выложил фотографию полученной аккредитации участника Игр.

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Напомним, что в этом году Олимпийские игры проведут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее Life.ru писал, что Сомов принял приглашение Международного олимпийского комитета и согласился поехать на игры.

Наталья Афонина
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