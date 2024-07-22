Единственный российский пловец прилетел в Париж и показал аккредитацию на Олимпиаду

В Париж для участия в летних Олимпийских играх 2024 года приехал российский пловец Евгений Сомов. Спортсмен уже получил аккредитацию для участия в ОИ под нейтральным статусом. Информацию об этом спортсмен рассказал в своих соцсетях.

Аккредитация участника Евгения Сомова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ somatinka

Сомов станет единственным россиянином в плавании, который участвует в Олимпиаде. Для того, чтобы забрать золото ему нужно будет выступить в заплывах на 50 метров вольным стилем и на дистанции 100 метров брассом. Сомов выложил фотографию полученной аккредитации участника Игр.