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5 июля, 16:50

Пловец Евгений Сомов согласился поехать на Олимпиаду в Париж

Евгений Сомов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sporty_factor

Евгений Сомов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sporty_factor

Российский пловец Евгений Сомов принял приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпийские ииры в Париже. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

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Как уже рассказывал Life.ru, в прошлом месяце МОК опубликовал список из первых 14 допущенных до Олимпиады россиян. Позже стало известно, что теннисисты Рублёв, Хачанов и Самсонова не поедут на Игры. Велогонщицы Дронова и Иванченко подтвердили участие в ОИ, а велогонщик Власов отказался. При этом пловчиха Ефимова не прошла отбор. Также МОК допустил теннисистов Медведева, Андрееву, Котова и Калинскую. Последняя, кстати, решила не ехать. На днях стало известно, что дзюдоист Махмадбеков согласился ехать на Олимпиаду, но позже в федерации это опровергли.

Александра Мышляева
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