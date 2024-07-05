Пловец Евгений Сомов согласился поехать на Олимпиаду в Париж
Евгений Сомов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sporty_factor
Российский пловец Евгений Сомов принял приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпийские ииры в Париже. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
Как уже рассказывал Life.ru, в прошлом месяце МОК опубликовал список из первых 14 допущенных до Олимпиады россиян. Позже стало известно, что теннисисты Рублёв, Хачанов и Самсонова не поедут на Игры. Велогонщицы Дронова и Иванченко подтвердили участие в ОИ, а велогонщик Власов отказался. При этом пловчиха Ефимова не прошла отбор. Также МОК допустил теннисистов Медведева, Андрееву, Котова и Калинскую. Последняя, кстати, решила не ехать. На днях стало известно, что дзюдоист Махмадбеков согласился ехать на Олимпиаду, но позже в федерации это опровергли.