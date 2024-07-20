Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 17:50

МОК допустил изменения в списке россиян, которых допустят на Олимпиаду

МОК: На Олимпиаде в Париже ожидают 15 спортсменов из РФ, но возможны изменения

Список российских спортсменов, которых допустили до участия в Олимпиаде-2024, может измениться. Об этом сообщил спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл.

"В Играх участвует 32 нейтральных спортсмена: 15 россиян и 17 белорусов в десяти разных видах спорта. Возможны изменения, но мы ожидаем примерно это количество", — сказал он в разговоре с журналистами.

Макконнелл отметил, что спортсмены с нейтральным статусом уже прибывают в Олимпийскую деревню и МОК "очень рад их видеть".

Соревнования, напомним, пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября. Life.ru рассказывал, что МОК опубликовал список российских спортсменов, которых допустили до участия в Олимпиаде. В соревнованиях в нейтральном статусе примут участие 15 атлетов из РФ.

"Много проблем": В Госдуме раскритиковали организацию Олимпиады в Париже
"Много проблем": В Госдуме раскритиковали организацию Олимпиады в Париже
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hethers

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Олимпиада
  • мок
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров