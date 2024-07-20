МОК допустил изменения в списке россиян, которых допустят на Олимпиаду
МОК: На Олимпиаде в Париже ожидают 15 спортсменов из РФ, но возможны изменения
Список российских спортсменов, которых допустили до участия в Олимпиаде-2024, может измениться. Об этом сообщил спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл.
"В Играх участвует 32 нейтральных спортсмена: 15 россиян и 17 белорусов в десяти разных видах спорта. Возможны изменения, но мы ожидаем примерно это количество", — сказал он в разговоре с журналистами.
Макконнелл отметил, что спортсмены с нейтральным статусом уже прибывают в Олимпийскую деревню и МОК "очень рад их видеть".
Соревнования, напомним, пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября. Life.ru рассказывал, что МОК опубликовал список российских спортсменов, которых допустили до участия в Олимпиаде. В соревнованиях в нейтральном статусе примут участие 15 атлетов из РФ.
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