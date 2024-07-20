МОК допустил изменения в списке россиян, которых допустят на Олимпиаду

Список российских спортсменов, которых допустили до участия в Олимпиаде-2024, может измениться. Об этом сообщил спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл.

"В Играх участвует 32 нейтральных спортсмена: 15 россиян и 17 белорусов в десяти разных видах спорта. Возможны изменения, но мы ожидаем примерно это количество", — сказал он в разговоре с журналистами.

Макконнелл отметил, что спортсмены с нейтральным статусом уже прибывают в Олимпийскую деревню и МОК "очень рад их видеть".