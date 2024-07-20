"Много проблем": В Госдуме раскритиковали организацию Олимпиады в Париже

Франция не справляется с подготовкой к Олимпийским играм, которые стартуют уже на следующей неделе. С таким обвинением выступил председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв.

По словам парламентария, эти Игры будут "удивительными" с точки зрения отношения Международного олимпийского комитета (МОК) к спортсменам из России и Белоруссии. Он также напомнил, что олимпийский оргкомитет заявлял, что соревнования будут проходить под знаком экологии, хотя для этого ничего не делается.

"Обещали почистить Сену — не почистили. Загрязнение воздуха находится на критическом уровне. У Франции много внутренних проблем. Она не может с ними справиться. А ещё проводит Игры", — сказал Свищёв в разговоре с РИА "Новости".

Кстати, ранее сообщалось, что мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене в преддверии Игр. Так чиновница намеревалась показать, что река достаточно чистая для проведения открытых соревнований по плаванию. До этого показательный заплыв в Сене устроили министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера и триатлонист Алексис Анкинкан, который будет знаменосцем французской команды на церемонии открытия Паралимпиады-2024. К слову, купание в Сене запретили в 1923 году из‑за ужасного качества воды.