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20 июля, 11:17

"Много проблем": В Госдуме раскритиковали организацию Олимпиады в Париже

Депутат Свищёв: Франция не справляется с подготовкой к Олимпиаде

Франция не справляется с подготовкой к Олимпийским играм, которые стартуют уже на следующей неделе. С таким обвинением выступил председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв.

По словам парламентария, эти Игры будут "удивительными" с точки зрения отношения Международного олимпийского комитета (МОК) к спортсменам из России и Белоруссии. Он также напомнил, что олимпийский оргкомитет заявлял, что соревнования будут проходить под знаком экологии, хотя для этого ничего не делается.

"Обещали почистить Сену — не почистили. Загрязнение воздуха находится на критическом уровне. У Франции много внутренних проблем. Она не может с ними справиться. А ещё проводит Игры", — сказал Свищёв в разговоре с РИА "Новости".

Кстати, ранее сообщалось, что мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене в преддверии Игр. Так чиновница намеревалась показать, что река достаточно чистая для проведения открытых соревнований по плаванию. До этого показательный заплыв в Сене устроили министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера и триатлонист Алексис Анкинкан, который будет знаменосцем французской команды на церемонии открытия Паралимпиады-2024. К слову, купание в Сене запретили в 1923 году из‑за ужасного качества воды.

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Игры, напомним, пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября. LIfe.ru уже рассказывал, что МОК опубликовал окончательный список российских спортсменов, которых допустили до участия в Олимпиаде. В соревнованиях в нейтральном статусе примут участие 15 атлетов из РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / P-Kheawtasang

Наталья Демьянова
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