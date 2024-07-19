Украинским спортсменам разрешили не пожимать руки россиянам на Олимпиаде-2024
Украинским спортсменам разрешили не пожимать руки россиянам во время Олимпийских игр в Париже. Об этом рассказал глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт.
"Мы договорились с международными федерациями: где необходимо при встрече приветствовать, а также после матча приветствовать, что мы не приветствуем друг друга, не жмём руку", — сказал Гутцайт в разговоре с журналистами.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал окончательный список российских спортсменов, которых допустили до участия в Олимпиаде в Париже. Так, в Играх в нейтральном статусе будут участвовать 15 наших соотечественников.
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