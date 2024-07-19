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19 июля, 12:21

Украинским спортсменам разрешили не пожимать руки россиянам на Олимпиаде-2024

Украинским спортсменам разрешили не пожимать руки россиянам во время Олимпийских игр в Париже. Об этом рассказал глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт.

"Мы договорились с международными федерациями: где необходимо при встрече приветствовать, а также после матча приветствовать, что мы не приветствуем друг друга, не жмём руку", — сказал Гутцайт в разговоре с журналистами.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал окончательный список российских спортсменов, которых допустили до участия в Олимпиаде в Париже. Так, в Играх в нейтральном статусе будут участвовать 15 наших соотечественников.

В Госдуме предупредили российских олимпийцев о трудностях на Играх в Париже
В Госдуме предупредили российских олимпийцев о трудностях на Играх в Париже
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Shutterstock / FOTODOM / yu_photo

Наталья Исакова
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