В Госдуме предупредили российских олимпийцев о трудностях на Играх в Париже

На Олимпиаде в Париже российские спортсмены могут столкнуться с некоторыми трудностями. Такое мнение выразила депутат Госдумы Светлана Журова.

"В этот раз не пустят ни тренеров, ни врачей, ни массажистов. Раньше, даже в нейтральном статусе, от нас работал штаб Олимпийского комитета России. Он договаривался по всем организационным вопросам, а теперь спортсмены-индивидуалы, видимо, должны всё себе организовывать сами", — сказала парламентарий "Ленте.ру".

Она добавила, что пока даже непонятно, как спортсмены доберутся до Парижа, так как прямых рейсов нет и нужны визы.