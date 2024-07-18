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18 июля, 14:16

В Госдуме предупредили российских олимпийцев о трудностях на Играх в Париже

Депутат Журова: Спортсмены из России могут столкнуться с трудностями на ОИ

На Олимпиаде в Париже российские спортсмены могут столкнуться с некоторыми трудностями. Такое мнение выразила депутат Госдумы Светлана Журова.

"В этот раз не пустят ни тренеров, ни врачей, ни массажистов. Раньше, даже в нейтральном статусе, от нас работал штаб Олимпийского комитета России. Он договаривался по всем организационным вопросам, а теперь спортсмены-индивидуалы, видимо, должны всё себе организовывать сами", — сказала парламентарий "Ленте.ру".

Она добавила, что пока даже непонятно, как спортсмены доберутся до Парижа, так как прямых рейсов нет и нужны визы.

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Ранее LIfe.ru рассказывал, что Международный олимпийский комитет опубликовал окончательный список российских спортсменов, которых допустили до участия в Олимпиаде в Париже. В Играх в нейтральном статусе примут участие 15 атлетов из РФ. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Николай Рюмин
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