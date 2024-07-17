Губерниев напомнил Вяльбе о старом скандале на ЧМ после её слов об "убогих" Играх в Париже
Губерниев раскритиковал Вяльбе за слова об "убогой" Олимпиаде
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал заявление президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая поддержала отказ российских телеканалов от трансляции парижских Олимпийских игр, предположив, что ОИ в любом случае будут убогим зрелищем. Свою позицию журналист обозначил в личном телеграм-канале.
"Олимпиада в Париже — это Олимпиада! А убогое зрелище — это когда в Тронхейме-97 на ЧМ одна российская лыжница закапывала оступившуюся подругу по команде (имеется в виду Любовь Егорова, в пробах которой обнаружили допинг, — Прим. Life.ru). Героя России, между прочим… Извиняясь и унижаясь перед западной публикой и западными партнёрами..." — напомнил Вяльбе Губерниев.
Спортивный комментатор уже не в первый раз высказывается по поводу предстоящих Олимпийских игр в Париже. Телеведущий ранее говорил, что любящие спорт и Россию люди в любом случае посмотрят трансляцию международных соревнований и будут болеть на наших, пусть и выступающих в нейтральном статусе.
ТАСС / Александр Щербак, Михаил Метцель