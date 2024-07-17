Губерниев напомнил Вяльбе о старом скандале на ЧМ после её слов об "убогих" Играх в Париже

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал заявление президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая поддержала отказ российских телеканалов от трансляции парижских Олимпийских игр, предположив, что ОИ в любом случае будут убогим зрелищем. Свою позицию журналист обозначил в личном телеграм-канале.

"Олимпиада в Париже — это Олимпиада! А убогое зрелище — это когда в Тронхейме-97 на ЧМ одна российская лыжница закапывала оступившуюся подругу по команде (имеется в виду Любовь Егорова, в пробах которой обнаружили допинг, — Прим. Life.ru). Героя России, между прочим… Извиняясь и унижаясь перед западной публикой и западными партнёрами..." — напомнил Вяльбе Губерниев.