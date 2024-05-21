Губерниев раскритиковал "диванных горлопанов", которые отказываются болеть за россиян на Олимпиаде Губерниев назвал пустозвонами тех, кто не болеет за россиян на ОИ из-за статуса 21 мая, 12:12 Дмитрий Губерниев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что любящие российский спорт и страну граждане будут смотреть Олимпийский игры и сопереживать нашим спортсменам, несмотря на их нейтральный статус. Сам он тоже поддержит атлетов, которые всё же решат ехать на Олимпиаду и бороться за медали.

"Если тебе хоть немного дорога спортивная Россия, ты поддержишь спортсменов и будешь следить за их выступлениями на Олимпиаде. А если ты диванный горлопан, который громче всех орёт о любви к Родине, то ты просто пустозвон. Ничего общего с реальной любовью к стране это не имеет", — отметил Губерниев в беседе с "Лентой.ру".

Пока ещё полный состав делегации неизвестен, однако многие спортсмены уже получили нейтральный статус и отобрались на Игры. На данный момент неизвестно, в каком виде будет представлена трансляция, но люди, небезразличные к спорту, найдут способ поболеть за наших спортсменов, завершил комментатор.

Авторы Николай Рюмин