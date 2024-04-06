Песков не видит необходимости в созыве совета по участию россиян в ОИ-2024

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что решение об участии или неучастии в грядущей летней Олимпиаде в Париже должны самостоятельно для себя принимать спортсмены. Об этом напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос об идее главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер созвать тренерский совет для принятия решения по поездке наших олимпийцев на Игры.

"Президент уже неоднократно говорил, что спортсмены сами принимают это решение. Безусловно, неприемлемо, когда спортсменов заставляют отрекаться от чего-то, тогда это всё приобретает другую окраску. Но мы исходим из того, что МОК обещал не заставлять ничего подписывать, такие заявления были из МОК, и мы их слышали. Поэтому каждый спортсмен, каждая федерация самостоятельно принимает решение", — объяснил Песков в комментарии РБК.



