Песков не видит необходимости в созыве совета по участию россиян в ОИ-2024
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Alexander Zemlianichenko
Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что решение об участии или неучастии в грядущей летней Олимпиаде в Париже должны самостоятельно для себя принимать спортсмены. Об этом напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос об идее главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер созвать тренерский совет для принятия решения по поездке наших олимпийцев на Игры.
"Президент уже неоднократно говорил, что спортсмены сами принимают это решение. Безусловно, неприемлемо, когда спортсменов заставляют отрекаться от чего-то, тогда это всё приобретает другую окраску. Но мы исходим из того, что МОК обещал не заставлять ничего подписывать, такие заявления были из МОК, и мы их слышали. Поэтому каждый спортсмен, каждая федерация самостоятельно принимает решение", — объяснил Песков в комментарии РБК.
МОК продолжает всячески притеснять российский спорт, запрещая россиянам принимать участие в церемонии открытия Игр в Париже. Международный олимпийский комитет ввёл запрет на любую символику РФ и Белоруссии во время соревнований. Даже зрители не имеют права брать с собой на Олимпийские игры любую национальную атрибутику. В связи с такой политикой Винер заявила, что для принятия окончательного решения о возможности участия спортсменов из России в Олимпиаде необходимо созвать тренерский совет.