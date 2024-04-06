Российские борцы вызвались поехать на ОИ-2024 за медалями для сильнейшей державы
Российские борцы будут рассматривать возможность участия в Олимпиаде в Париже
Российские борцы готовы поехать на Олимпиаду. Обложка © ТАСС / Виталий Белоусов
Российские борцы готовы отправиться на Олимпийские игры в Париж, если представится такая возможность и будут получены соответствующие лицензии. Об этом сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
"ФСБР полностью поддерживает политику президента России, и российские борцы будут рассматривать возможность участия в Олимпийских играх, чтобы доказать, что, несмотря на все сложности, ограничения и санкции, медали главных мировых спортивных форумов всё равно уедут в сильнейшую державу — Россию", — пояснил он.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к участию Олимпиаде в нейтральном статусе. Чтобы попасть на Игры, нужно пройти квалификацию и отказаться от поддержки СВО. МОК уже не допустил одного из лучших российских борцов Абдулрашида Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру. Его обвинили в том, что он поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Завоевали лицензии для участия в Играх борцы Сергей Семёнов и Милад Алирзаев.