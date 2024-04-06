Российские борцы вызвались поехать на ОИ-2024 за медалями для сильнейшей державы

Российские борцы готовы отправиться на Олимпийские игры в Париж, если представится такая возможность и будут получены соответствующие лицензии. Об этом сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

"ФСБР полностью поддерживает политику президента России, и российские борцы будут рассматривать возможность участия в Олимпийских играх, чтобы доказать, что, несмотря на все сложности, ограничения и санкции, медали главных мировых спортивных форумов всё равно уедут в сильнейшую державу — Россию", — пояснил он.