Два российских борца сумели пробиться на Олимпиаду, завоевав лицензии

Российские борцы греко-римского стиля Сергей Семёнов и Милад Алирзаев пробились в финал квалификационного турнира Олимпиады в Баку. Это даёт им право получить лицензии для участия в Играх в Париже.

В весовой категории до 130 кг Сергей Семёнов одержал верх над Беку Канделаки из Азербайджана. А Милад Алирзаев сумел одолеть белорусского спортсмена Кирилла Маскевича в категории до 87 кг.