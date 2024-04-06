Два российских борца сумели пробиться на Олимпиаду, завоевав лицензии
Борцы Сергей Семёнов и Милад Алирзаев завоевали лицензии для участия в ОИ
Российские борцы греко-римского стиля Сергей Семёнов и Милад Алирзаев пробились в финал квалификационного турнира Олимпиады в Баку. Это даёт им право получить лицензии для участия в Играх в Париже.
В весовой категории до 130 кг Сергей Семёнов одержал верх над Беку Канделаки из Азербайджана. А Милад Алирзаев сумел одолеть белорусского спортсмена Кирилла Маскевича в категории до 87 кг.
Таким образом, оба борца выиграли для России по лицензии, дающей право участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут летом 2024 года в Париже с 26 июля по 11 августа.
Ранее МОК не допустил одного из лучших российских борцов Абдулрашида Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру. Как позже стало известно, спортсмену по прозвищу "Русский танк" запретили участвовать в отборочном турнире из-за сведений о том, что он поддерживает российскую спецоперацию на Украине и относится к спортивному клубу "Динамо".
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