МОК не допустил Русского Танка Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру
Борца Садулаева решением МОК не допустили к лицензионному олимпийскому турниру
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев. Обложка © ТАСС / United World Wrestling / Kadir Caliskan via www.imago-images.de
Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил российского борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева по прозвищу Русский Танк к лицензионному турниру на Игры 2024 года в Париже. Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
"Международный олимпийский комитет после очередной псевдопроверки обнародовал новые списки не допущенных к международным стартам. К сожалению, в них оказался двукратный победитель Олимпийских игр, капитан нашей команды Абдулрашид Садулаев. Увы, даже если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям, в "Афине" у него стоит запрет от МОК", — пояснил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.
По словам Мамиашвили, после этого с федерацией связались представители Объединённого мира борьбы (UWW) и дали возможность провести замену в кратчайшие сроки. Согласно решению ФСБР, в Баку выступит другой российский боец вольного стиля Алихан Жабраилов.
Глава ФСБР также отметил, что UWW сделал всё возможное для участия Садулаева в соревнованиях. По его словам, в данный момент перед борцами стоит задача добрать путёвки на Игры "по спортивному принципу". Уже после этого спортсмены будут решать, поедут ли они в Париж на соревнования.
Напомним, МОК ждёт всего около 40 атлетов из России на Играх в Париже. По условиям комитета, РФ не имеет права участвовать в командных видах спорта и использовать любую символику. 19 марта сообщалось, что МОК запретил атлетам из РФ и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Игр, а также придумал для нейтральных спортсменов отдельные флаг и гимн. Российские гребцы отказались ехать на Олимпиаду, такое же решение приняли и лучники.