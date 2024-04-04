МОК не допустил Русского Танка Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил российского борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева по прозвищу Русский Танк к лицензионному турниру на Игры 2024 года в Париже. Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

"Международный олимпийский комитет после очередной псевдопроверки обнародовал новые списки не допущенных к международным стартам. К сожалению, в них оказался двукратный победитель Олимпийских игр, капитан нашей команды Абдулрашид Садулаев. Увы, даже если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям, в "Афине" у него стоит запрет от МОК", — пояснил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

По словам Мамиашвили, после этого с федерацией связались представители Объединённого мира борьбы (UWW) и дали возможность провести замену в кратчайшие сроки. Согласно решению ФСБР, в Баку выступит другой российский боец вольного стиля Алихан Жабраилов.