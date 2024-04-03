Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 10:12

"МОК предал принципы": Крымские спортсмены отказались ехать на Олимпиаду в Париж

Аксёнов: Спортсмены из Республики Крым не поедут на Олимпиаду-2024 в Париже

Спортсмены из Крыма не поедут на Олимпийские игры – 2024 в Париже. Такое решение не позволит свести счёты с атлетами из неугодных Западу стран, указал глава республики Сергей Аксёнов.

"Спортсмены от Республики Крым на Олимпиаду в Париже не поедут. Полностью поддерживаю их решение. Международный олимпийский комитет предал олимпийские принципы, превратился в инструмент политической мести и сведения счётов с неугодными Западу странами. Они этого и не скрывают. Точно так же они не скрывают свою русофобию", — написал глава республики в телеграм-канале.

Аксёнов добавил, что своими запретами МОК стремится унизить людей и страну в целом, поэтому нет смысла "доставлять им такое удовольствие" и ехать на Олимпиаду. Также глава Крыма недоумевает, почему многие так рвутся туда поехать.

"Команда бомжей без флага": Винер раскритиковала нейтральный статус для российских спортсменов
"Команда бомжей без флага": Винер раскритиковала нейтральный статус для российских спортсменов

Напомним, МОК ждёт всего порядка 40 атлетов из России на Играх в Париже. При этом РФ не имеет права участвовать в командных видах спорта и использовать любую символику. После выставления условий начали поступать публичные предложения о том, что нашей стране стоит на официальном уровне объявить бойкот Олимпиаде, однако глава Минспорта РФ Олег Матыцин с инициативой не согласился. 19 марта сообщалось, что МОК запретил атлетам из РФ и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Игр, а также придумал для нейтральных спортсменов отдельные флаг и гимн. Российские гребцы отказались ехать на Олимпиаду, такое же решение приняли и лучники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Олимпиада
  • Сергей Аксенов
  • Спорт
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров