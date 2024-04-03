"МОК предал принципы": Крымские спортсмены отказались ехать на Олимпиаду в Париж
Аксёнов: Спортсмены из Республики Крым не поедут на Олимпиаду-2024 в Париже
Спортсмены из Крыма не поедут на Олимпийские игры – 2024 в Париже. Такое решение не позволит свести счёты с атлетами из неугодных Западу стран, указал глава республики Сергей Аксёнов.
"Спортсмены от Республики Крым на Олимпиаду в Париже не поедут. Полностью поддерживаю их решение. Международный олимпийский комитет предал олимпийские принципы, превратился в инструмент политической мести и сведения счётов с неугодными Западу странами. Они этого и не скрывают. Точно так же они не скрывают свою русофобию", — написал глава республики в телеграм-канале.
Аксёнов добавил, что своими запретами МОК стремится унизить людей и страну в целом, поэтому нет смысла "доставлять им такое удовольствие" и ехать на Олимпиаду. Также глава Крыма недоумевает, почему многие так рвутся туда поехать.
Напомним, МОК ждёт всего порядка 40 атлетов из России на Играх в Париже. При этом РФ не имеет права участвовать в командных видах спорта и использовать любую символику. После выставления условий начали поступать публичные предложения о том, что нашей стране стоит на официальном уровне объявить бойкот Олимпиаде, однако глава Минспорта РФ Олег Матыцин с инициативой не согласился. 19 марта сообщалось, что МОК запретил атлетам из РФ и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Игр, а также придумал для нейтральных спортсменов отдельные флаг и гимн. Российские гребцы отказались ехать на Олимпиаду, такое же решение приняли и лучники.
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