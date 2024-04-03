"МОК предал принципы": Крымские спортсмены отказались ехать на Олимпиаду в Париж

Спортсмены из Крыма не поедут на Олимпийские игры – 2024 в Париже. Такое решение не позволит свести счёты с атлетами из неугодных Западу стран, указал глава республики Сергей Аксёнов.

"Спортсмены от Республики Крым на Олимпиаду в Париже не поедут. Полностью поддерживаю их решение. Международный олимпийский комитет предал олимпийские принципы, превратился в инструмент политической мести и сведения счётов с неугодными Западу странами. Они этого и не скрывают. Точно так же они не скрывают свою русофобию", — написал глава республики в телеграм-канале.