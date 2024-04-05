Киев выдвинул ультиматум российским и белорусским атлетам для допуска на Олимпиаду

Киев требует заставить российских и белорусских спортсменов, которые собираются выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже, подписать письменное обязательство не участвовать в Играх дружбы. Это требование в интервью французской газете Le Monde объявил исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный.

"Атлеты из обеих стран должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы", — потребовал Бедный.

Также украинский чиновник призывает сделать так, чтобы российские и белорусские олимпийцы "не чувствовали себя желанными гостями" на Играх во Франции, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.