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5 апреля, 11:11

Киев выдвинул ультиматум российским и белорусским атлетам для допуска на Олимпиаду

Украина требует от российских участников ОИ письменно отказаться от Игр дружбы

Киев требует заставить российских и белорусских спортсменов, которые собираются выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже, подписать письменное обязательство не участвовать в Играх дружбы. Это требование в интервью французской газете Le Monde объявил исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный.

"Атлеты из обеих стран должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы", — потребовал Бедный.

Также украинский чиновник призывает сделать так, чтобы российские и белорусские олимпийцы "не чувствовали себя желанными гостями" на Играх во Франции, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.

В Кремле обвинили МОК в узурпации права на спорт из-за призыва по Играм дружбы
В Кремле обвинили МОК в узурпации права на спорт из-за призыва по Играм дружбы

Ранее глава МОК Томас Бах проболтался пранкерам Вовану и Лексусу (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) о планах наказать Африку за участие в Играх дружбы. По его словам, участники этих состязаний рискуют не попасть на Олимпиаду. Также руководитель комитета назвал данные состязания политическими играми и риском для всей спортивной системы.

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Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
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