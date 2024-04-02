Глава МОК проболтался пранкерам о планах наказать Африку за участие в Играх дружбы
Глава МОК Бах: Участники Игр дружбы из Африки могут не попасть на Олимпиаду
Африканские спортсмены, которые примут участие в Играх дружбы в РФ, подвергают риску своё возможное выступление на будущих Олимпиадах. Такое предупреждение сделал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые общались с ним от лица "африканского чиновника".
Томас Бах высказался об Играх дружбы. Видео © Telegram / Вован и Лексус
"Но в этом контексте они должны осознавать, что, принимая участие в этих Играх дружбы, они принимают чью-то сторону. Так что это политические игры, как во времена Советского Союза Спартакиада", — сказал Бах.
На вопрос, о каких рисках в будущем может идти речь, Бах ответил: "Скажем, Олимпийские игры". По его словам, Игры дружбы являются "риском для всей спортивной системы". Глава МОК призвал не допустить участия спортсменов из Африки в этих соревнованиях, а также отметил, что Франция и другие страны Евросоюза (ЕС) обязательно поддержат этот бойкот.
"Я думаю, вы могли бы защитить целостность спорта и донести до африканских спортсменов на более высоком политическом уровне, что эти Игры представляются Россией как Игры президента России <…> Если бы вы с вашим авторитетом могли сделать что-то в отношении африканских государств, мы были бы очень, очень благодарны за это", — обратился Бах к "африканскому чиновнику", за которого выдавали себя пранкеры.
Глава комитета добавил, что участники планируемых в России состязаний "подвергаются высокому риску" на Играх дружбы якобы потому, что в РФ отсутствует "надёжная антидопинговая система и это окажет косвенное влияние на Африку".
Напомним, осенью прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 году Игр дружбы. Соревнования пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре. В свою очередь МОК призвал все олимпийские комитеты отказаться от участия в Играх, поскольку, как считают там, они будут политизированы. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) также хочет не допустить проведения Игр дружбы в РФ. По словам главы WADA Витольда Баньки, своими соревнованиями Россия хочет "разрушить Олимпийские игры", из-за чего политическим и спортивным лидерам необходимо объединиться. По словам знаменитого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, МОК впервые призывает к неучастию в международных соревнованиях.
ТАСС / AP / Laurent Gillieron