Регион

Уведомления отключены

2 апреля, 10:55

Глава МОК проболтался пранкерам о планах наказать Африку за участие в Играх дружбы

Глава МОК Бах: Участники Игр дружбы из Африки могут не попасть на Олимпиаду

Африканские спортсмены, которые примут участие в Играх дружбы в РФ, подвергают риску своё возможное выступление на будущих Олимпиадах. Такое предупреждение сделал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые общались с ним от лица "африканского чиновника".

Томас Бах высказался об Играх дружбы. Видео © Telegram / Вован и Лексус

"Но в этом контексте они должны осознавать, что, принимая участие в этих Играх дружбы, они принимают чью-то сторону. Так что это политические игры, как во времена Советского Союза Спартакиада", — сказал Бах.

На вопрос, о каких рисках в будущем может идти речь, Бах ответил: "Скажем, Олимпийские игры". По его словам, Игры дружбы являются "риском для всей спортивной системы". Глава МОК призвал не допустить участия спортсменов из Африки в этих соревнованиях, а также отметил, что Франция и другие страны Евросоюза (ЕС) обязательно поддержат этот бойкот.

"Я думаю, вы могли бы защитить целостность спорта и донести до африканских спортсменов на более высоком политическом уровне, что эти Игры представляются Россией как Игры президента России <…> Если бы вы с вашим авторитетом могли сделать что-то в отношении африканских государств, мы были бы очень, очень благодарны за это", — обратился Бах к "африканскому чиновнику", за которого выдавали себя пранкеры.

Глава комитета добавил, что участники планируемых в России состязаний "подвергаются высокому риску" на Играх дружбы якобы потому, что в РФ отсутствует "надёжная антидопинговая система и это окажет косвенное влияние на Африку".

Захарова приструнила МОК после призыва отказаться от Игр дружбы
Захарова приструнила МОК после призыва отказаться от Игр дружбы

Напомним, осенью прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 году Игр дружбы. Соревнования пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре. В свою очередь МОК призвал все олимпийские комитеты отказаться от участия в Играх, поскольку, как считают там, они будут политизированы. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) также хочет не допустить проведения Игр дружбы в РФ. По словам главы WADA Витольда Баньки, своими соревнованиями Россия хочет "разрушить Олимпийские игры", из-за чего политическим и спортивным лидерам необходимо объединиться. По словам знаменитого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, МОК впервые призывает к неучастию в международных соревнованиях.

Обложка ©

ТАСС / AP / Laurent Gillieron

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Африка
  • мок
  • Олимпиада
  • Томас Бах
  • Мировая политика
  • Политика
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров