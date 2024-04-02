Глава МОК проболтался пранкерам о планах наказать Африку за участие в Играх дружбы

Африканские спортсмены, которые примут участие в Играх дружбы в РФ, подвергают риску своё возможное выступление на будущих Олимпиадах. Такое предупреждение сделал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые общались с ним от лица "африканского чиновника".

Томас Бах высказался об Играх дружбы. Видео © Telegram / Вован и Лексус

"Но в этом контексте они должны осознавать, что, принимая участие в этих Играх дружбы, они принимают чью-то сторону. Так что это политические игры, как во времена Советского Союза Спартакиада", — сказал Бах.

На вопрос, о каких рисках в будущем может идти речь, Бах ответил: "Скажем, Олимпийские игры". По его словам, Игры дружбы являются "риском для всей спортивной системы". Глава МОК призвал не допустить участия спортсменов из Африки в этих соревнованиях, а также отметил, что Франция и другие страны Евросоюза (ЕС) обязательно поддержат этот бойкот.

"Я думаю, вы могли бы защитить целостность спорта и донести до африканских спортсменов на более высоком политическом уровне, что эти Игры представляются Россией как Игры президента России <…> Если бы вы с вашим авторитетом могли сделать что-то в отношении африканских государств, мы были бы очень, очень благодарны за это", — обратился Бах к "африканскому чиновнику", за которого выдавали себя пранкеры.