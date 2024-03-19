Захарова приструнила МОК после призыва отказаться от Игр дружбы

Попытка Международного олимпийского комитета (МОК) убедить спортсменов и государства бойкотировать Игры дружбы в Российской Федерации демонстрирует хамство и отчаяние этой организации. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.