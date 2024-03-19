Захарова приструнила МОК после призыва отказаться от Игр дружбы
Захарова: Призыв МОК к бойкоту Игр дружбы — признак хамства и безысходности
Попытка Международного олимпийского комитета (МОК) убедить спортсменов и государства бойкотировать Игры дружбы в Российской Федерации демонстрирует хамство и отчаяние этой организации. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хамство и показатель безысходности, на которую МОК себя обрёк, поддавшись русофобии", — констатировала дипломат, её цитирует ТАСС.
Напомним, МОК призвал все страны и всех спортсменов отказаться от участия во Всемирных играх дружбы, проведение которых планируется в Российской Федерации. Своё воззвание комитет аргументировал политизированностью организуемого Россией мероприятия. Причём это уже не первый подобный призыв. Подобное заявление комитет делал ещё в ноябре 2023 года, когда якобы увидел угрозу в российских Всемирных играх дружбы. А глава Всемирного антидопингового агентства даже пригрозил спортсменам, что в случае участия их будут ждать "последствия". Более того, гендиректор WADA заявил, что Москва не имеет права проводить Игры. Объяснил он это тем, что РФ не имеет статуса соответствия у РУСАДА.
ТАСС / Владимир Смирнов