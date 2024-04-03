Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 09:35

В Кремле обвинили МОК в узурпации права на спорт из-за призыва по Играм дружбы

Песков счёл препятствование МОК проведению Игр дружбы узурпацией права на спорт

Стремление Международного олимпийского комитета (МОК) препятствовать проведению в России Игр дружбы является попыткой узурпировать право на спорт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента МОК Томаса Баха о необходимости бойкота соревнований.

"Мы не можем согласиться, конечно же, с отношением господина Баха к планам России проведения крупных спортивных мероприятий, это такая узурпация права на спорт, на дух спорта. Она неприемлема — неприемлема ни для кого", — указал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что на самом деле именно нежелание МОК отмежеваться от политики наносит главный ущерб всему олимпийскому движению и спорту.

В Кремле заявили, что последними решениями МОК подорвал свой авторитет
В Кремле заявили, что последними решениями МОК подорвал свой авторитет

Напомним, ранее глава МОК Томас Бах проболтался пранкерам Вовану и Лексусу (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) о планах наказать Африку за участие в Играх дружбы. По его словам, участники этих состязаний рискуют не попасть на Олимпиаду. Также руководитель спортивной организации назвал состязания политическими играми и риском для всей спортивной системы.

Осенью 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 году Игр дружбы. Соревнования пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре. В свою очередь МОК призвал все олимпийские комитеты отказаться от участия в состязаниях, поскольку, как считают там, они будут политизированы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • мок
  • Мировая политика
  • Политика
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров