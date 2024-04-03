В Кремле обвинили МОК в узурпации права на спорт из-за призыва по Играм дружбы

Стремление Международного олимпийского комитета (МОК) препятствовать проведению в России Игр дружбы является попыткой узурпировать право на спорт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента МОК Томаса Баха о необходимости бойкота соревнований.

"Мы не можем согласиться, конечно же, с отношением господина Баха к планам России проведения крупных спортивных мероприятий, это такая узурпация права на спорт, на дух спорта. Она неприемлема — неприемлема ни для кого", — указал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что на самом деле именно нежелание МОК отмежеваться от политики наносит главный ущерб всему олимпийскому движению и спорту.