В Кремле обвинили МОК в узурпации права на спорт из-за призыва по Играм дружбы
Песков счёл препятствование МОК проведению Игр дружбы узурпацией права на спорт
Стремление Международного олимпийского комитета (МОК) препятствовать проведению в России Игр дружбы является попыткой узурпировать право на спорт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента МОК Томаса Баха о необходимости бойкота соревнований.
"Мы не можем согласиться, конечно же, с отношением господина Баха к планам России проведения крупных спортивных мероприятий, это такая узурпация права на спорт, на дух спорта. Она неприемлема — неприемлема ни для кого", — указал официальный представитель Кремля.
Песков добавил, что на самом деле именно нежелание МОК отмежеваться от политики наносит главный ущерб всему олимпийскому движению и спорту.
Напомним, ранее глава МОК Томас Бах проболтался пранкерам Вовану и Лексусу (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) о планах наказать Африку за участие в Играх дружбы. По его словам, участники этих состязаний рискуют не попасть на Олимпиаду. Также руководитель спортивной организации назвал состязания политическими играми и риском для всей спортивной системы.
Осенью 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 году Игр дружбы. Соревнования пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре. В свою очередь МОК призвал все олимпийские комитеты отказаться от участия в состязаниях, поскольку, как считают там, они будут политизированы.
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