В Кремле заявили, что последними решениями МОК подорвал свой авторитет
Песков: Санкции за участие в Играх будущего подрывают авторитет МОК
Идея введения санкций против спортсменов за участие в Играх будущего подрывает авторитет Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом заявил в беседе с журналистами в среду, 20 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле оценивают этот шаг негативно, как и решение МОК по российским и белорусским спортсменам.
"Это разрушение идеи олимпизма, это ущемление интересов спортсменов, олимпийцев. Конечно, это абсолютно противоречит всей идеологии олимпийского движения, это абсолютно не красит МОК", — отметил Песков, указав, что МОК не красит и запугивание спортсменов по поводу участия в Играх будущего в Москве.
Ранее Международный олимпийский комитет потребовал от всех стран и спортсменов не участвовать во Всемирных играх дружбы в России, потому что мероприятие якобы политизировано. В российском МИД увидели в этом призыве "хамство и отчаяние". Вместе с тем МОК запретил российским и белорусским атлетам принимать участие в церемонии открытия Игр. Решение по закрытию Олимпиады ещё не принято.
ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON