В Кремле заявили, что последними решениями МОК подорвал свой авторитет

Идея введения санкций против спортсменов за участие в Играх будущего подрывает авторитет Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом заявил в беседе с журналистами в среду, 20 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле оценивают этот шаг негативно, как и решение МОК по российским и белорусским спортсменам.