Российского борца Садулаева не допустили к отбору на ОИ-2024 из-за поддержки СВО
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев. Обложка © Спортивная борьба Дагестана
Российскому борцу Абдулрашиду Садулаеву, являющемуся двукратным олимпийским чемпионом, запретили участие в отборочном турнире к Олимпийским играм 2024 года из-за сведений о том, что он поддерживает российскую спецоперацию на Украине и относится к спортивному клубу "Динамо". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Объединённого мира борьбы (UWW).
В публикации сказано, что комиссия организации при принятии решения руководствовалась подробными отчётами, которые предоставил независимый и частный поставщик информации. В свою очередь РИА "Новости" пишет, что у руководителя Федерации спортивной борьбы РФ Михаила Мамиашвили сегодня запланирована встреча с управлением Объединённого мира борьбы, где будут подняты вопросы об участии спортсменов из России в международных состязаниях, и в частности о Садулаеве.
Информацию прокомментировали в пресс-службе МОК. По словам представителей комитета, двукратного олимпийского чемпиона не допустят до квалификационного турнира в Баку на основании решения, принятого комиссией UWW.
"Переадресуем вас к релизу: "Садулаев был признан несоответствующим (нейтральному статусу) панелью Объединённого мира борьбы", — ответили на соответствующий запрос РИА "Новости" в Международном олимпийском комитете.
Напомним, рано утром стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил Абдулрашида Садулаева к лицензионному турниру на Игры 2024 года в Париже. Как пояснил президент ФСБР Михаил Мамиашвили, после этого с федерацией связались представители Объединённого мира борьбы (UWW) и дали возможность провести замену в кратчайшие сроки.
Как уже рассказывал Life.ru, после ограничений МОК на Олимпийские Игры в Париже могут приехать от силы 40 российских спортсменов, которым будет нельзя участвовать в командных дисциплинах и демонстрировать иностранную символику. 19 марта сообщалось, что комитет заявил о том, что атлетам из РФ и Белоруссии будет запрещено принимать участие в церемонии открытия Олимпиады, а также для них будут специально созданы особые флаг и гимн. 31 марта мэр французской столицы заявила, что россиянам и белорусам в Париже рады не будут. На фоне решений МОК российские лучники решили бойкотировать ОИ, а после заявлений парижского градоначальника их примеру последовали и гребцы России.