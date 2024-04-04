Российского борца Садулаева не допустили к отбору на ОИ-2024 из-за поддержки СВО

Российскому борцу Абдулрашиду Садулаеву, являющемуся двукратным олимпийским чемпионом, запретили участие в отборочном турнире к Олимпийским играм 2024 года из-за сведений о том, что он поддерживает российскую спецоперацию на Украине и относится к спортивному клубу "Динамо". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Объединённого мира борьбы (UWW).

В публикации сказано, что комиссия организации при принятии решения руководствовалась подробными отчётами, которые предоставил независимый и частный поставщик информации. В свою очередь РИА "Новости" пишет, что у руководителя Федерации спортивной борьбы РФ Михаила Мамиашвили сегодня запланирована встреча с управлением Объединённого мира борьбы, где будут подняты вопросы об участии спортсменов из России в международных состязаниях, и в частности о Садулаеве.

Информацию прокомментировали в пресс-службе МОК. По словам представителей комитета, двукратного олимпийского чемпиона не допустят до квалификационного турнира в Баку на основании решения, принятого комиссией UWW.

"Переадресуем вас к релизу: "Садулаев был признан несоответствующим (нейтральному статусу) панелью Объединённого мира борьбы", — ответили на соответствующий запрос РИА "Новости" в Международном олимпийском комитете.