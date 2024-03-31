Мэр Парижа Идальго: Россиянам и белорусам не будут рады на Олимпийских играх

Спортсмены из России и Белоруссии не порадуют Францию своим участием в Олимпийских играх – 2024. В то же время украинские атлеты могут рассчитывать на дополнительную поддержку, заявила мэр Парижа Анн Идальго.

О предвзятом отношении к участникам ОИ чиновница сообщила во время визита в Киев 28 марта. Там глава столичной администрации встретилась с украинским коллегой Виталием Кличко, а также посетила центр подготовки спортсменов.