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30 марта, 23:08

Мэр Парижа Идальго: Россиянам и белорусам не будут рады на Олимпийских играх

Спортсмены из России и Белоруссии не порадуют Францию своим участием в Олимпийских играх – 2024. В то же время украинские атлеты могут рассчитывать на дополнительную поддержку, заявила мэр Парижа Анн Идальго.

О предвзятом отношении к участникам ОИ чиновница сообщила во время визита в Киев 28 марта. Там глава столичной администрации встретилась с украинским коллегой Виталием Кличко, а также посетила центр подготовки спортсменов.

"Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже. Вместе с тем хочу сказать спортсменам с Украины, что их мы будем поддерживать изо всех сил", — цитирует Идальго Le Monde.

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Напомним, что россиян и белорусов допустили до Олимпиады на жёстких условиях. Атлетам нельзя демонстрировать символику своего государства, состязаться в командных дисциплинах и даже участвовать в церемонии открытия Игр. МОК ждёт в Париже около 40 спортсменов из РФ, но пока квалифицировались лишь 12.

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International Olympic Committee

Илья Пушкарев
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