Русский Танк Садулаев снялся с чемпионата по вольной борьбе после первого за 6 лет поражения
Русский Танк Абдулрашид Садулаев снялся с чемпионата мира по вольной борьбе
Абдулрашид Садулаев. Обложка © Федерация спортивной борьбы России
Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев по прозвищу Русский Танк снял свою кандидатуру с чемпионата мира в Белграде. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
"19 сентября в Белграде в рамках чемпионата мира по спортивной борьбе завершится турнир борцов вольного стиля. <...> Абдулрашид Садулаев вынужден досрочно завершить чемпионат мира", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ФСБР, борец снялся по рекомендации врача после полученной травмы. Вчера двукратный олимпийский чемпион не смог завершить полуфинальную схватку с представителем Бахрейна Ахмедом Тажудиновым из-за травмы шеи и выбыл из борьбы за золото. Сегодня спортсмен мог бы побороться за бронзу, гарантировавшую ему получение олимпийской лицензии.
Как уже рассказывал Лайф, вчера 27-летний пятикратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев впервые с 2017 года проиграл полуфинальную схватку. При этом первую золотую медаль на чемпионате мира в сербской столице РФ принёс борец вольного стиля Ахмед Усмано. Также золото выиграл Заурбек Сидаков, победив американца Кайла Дейка.