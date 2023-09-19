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19 сентября, 08:46

Русский Танк Садулаев снялся с чемпионата по вольной борьбе после первого за 6 лет поражения

Русский Танк Абдулрашид Садулаев снялся с чемпионата мира по вольной борьбе

<p>Абдулрашид Садулаев. Обложка © <a href="https://wrestrus.ru/news/17354" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Федерация спортивной борьбы России</a></p>

Абдулрашид Садулаев. Обложка © Федерация спортивной борьбы России

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев по прозвищу Русский Танк снял свою кандидатуру с чемпионата мира в Белграде. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

"19 сентября в Белграде в рамках чемпионата мира по спортивной борьбе завершится турнир борцов вольного стиля. <...> Абдулрашид Садулаев вынужден досрочно завершить чемпионат мира", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ФСБР, борец снялся по рекомендации врача после полученной травмы. Вчера двукратный олимпийский чемпион не смог завершить полуфинальную схватку с представителем Бахрейна Ахмедом Тажудиновым из-за травмы шеи и выбыл из борьбы за золото. Сегодня спортсмен мог бы побороться за бронзу, гарантировавшую ему получение олимпийской лицензии.

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Как уже рассказывал Лайф, вчера 27-летний пятикратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев впервые с 2017 года проиграл полуфинальную схватку. При этом первую золотую медаль на чемпионате мира в сербской столице РФ принёс борец вольного стиля Ахмед Усмано. Также золото выиграл Заурбек Сидаков, победив американца Кайла Дейка.

Николь Вербер
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