Русский Танк Садулаев снялся с чемпионата по вольной борьбе после первого за 6 лет поражения

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев по прозвищу Русский Танк снял свою кандидатуру с чемпионата мира в Белграде. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

"19 сентября в Белграде в рамках чемпионата мира по спортивной борьбе завершится турнир борцов вольного стиля. <...> Абдулрашид Садулаев вынужден досрочно завершить чемпионат мира", — говорится в сообщении.