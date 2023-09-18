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18 сентября, 19:17

Россиянин Сидаков выиграл третье золото в карьере на чемпионатах мира

Российский боец Сидаков стал чемпионом по вольной борьбе на ЧМ в Белграде

<p>Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков. Фото © Пресс-служба Федерации спортивной борьбы России</p>

Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков. Фото © Пресс-служба Федерации спортивной борьбы России

Российский боец Заурбек Сидаков выиграл золото на чемпионате мира по вольной борьбе, который проходит в Белграде. В финальной схватке олимпийский чемпион победил американца Кайла Дейка.

Это третья медаль для 27-летнего Сидакова на чемпионатах мира, ранее он побеждал на турнирах 2018 и 2019 года.

Усманов принёс сборной России первое золото на ЧМ по борьбе в Белграде

Усманов принёс сборной России первое золото на ЧМ по борьбе в Белграде

ЧМ в Белграде завершится 24 сентября. Россияне выступают в нейтральном статусе.

Ранее Лайф писал, что Русский Танк Абдулрашид Садулаев впервые с 2017 года проиграл схватку на ЧМ. Он уступил в полуфинале представителю Бахрейна Ахмеду Тажудинову.

Артур Лапсаков
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