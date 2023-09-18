Россиянин Сидаков выиграл третье золото в карьере на чемпионатах мира

Российский боец Заурбек Сидаков выиграл золото на чемпионате мира по вольной борьбе, который проходит в Белграде. В финальной схватке олимпийский чемпион победил американца Кайла Дейка.

Это третья медаль для 27-летнего Сидакова на чемпионатах мира, ранее он побеждал на турнирах 2018 и 2019 года.

ЧМ в Белграде завершится 24 сентября. Россияне выступают в нейтральном статусе.