В Кремле заступились за российских журналистов перед Парижем за недопуск на Игры

Власти Франции нарушают обязательства, запрещая российским журналистам освещать Олимпиаду. Москва ждёт реакцию правозащитных организаций на ущемление Парижем СМИ РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы считаем неприемлемыми такие решения. Мы считаем, что они ущемляют свободу СМИ не косвенно, а напрямую. И, безусловно, они нарушают все обязательства Франции, которые у неё есть и перед ОБСЕ, и перед другими организациями", — сказал Песков.

Он отметил, что в России хотели бы видеть реакцию международных организаций на такие действия французских властей. По его словам, Париж политизировал вопрос о допуске журналистов, на что в Кремле реагируют негативно.