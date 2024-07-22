В Кремле заступились за российских журналистов перед Парижем за недопуск на Игры
Песков: Отказ Франции разрешить журналистам из РФ освещать Олимпиаду неприемлем
Власти Франции нарушают обязательства, запрещая российским журналистам освещать Олимпиаду. Москва ждёт реакцию правозащитных организаций на ущемление Парижем СМИ РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы считаем неприемлемыми такие решения. Мы считаем, что они ущемляют свободу СМИ не косвенно, а напрямую. И, безусловно, они нарушают все обязательства Франции, которые у неё есть и перед ОБСЕ, и перед другими организациями", — сказал Песков.
Он отметил, что в России хотели бы видеть реакцию международных организаций на такие действия французских властей. По его словам, Париж политизировал вопрос о допуске журналистов, на что в Кремле реагируют негативно.
Ранее Life.ru сообщал, что Франция запретила некоторым российским журналистам освещать проведение Олимпийских игр в Париже. В МВД страны отметили, что спецслужбы проверили около 960 тысяч досье, в которые также входили волонтёры, сотрудники стадионов и члены спортивных делегаций. Особый отказ получили 4340 человек. О наличие среди этих людей шпионов, в министерстве заявили, что таких было меньше ста.
Life.ru