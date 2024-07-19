Российские спортсмены и болельщики останутся без дипломатической поддержки на ОИ-2024

Российские болельщики и спортсмены останутся без дипломатической поддержки во время Олимпийских игр в Париже. Об этом предупредил посол РФ во Франции Алексей Мешков. Всё из-за того, что французский МИД не выдал пропуска членам российской дипмиссии на передвижение по центру Парижа во время Игр-2024.

"Ни к болельщикам, ни к спортсменам [доступа не будет]. Что меня особенно волнует, [не будет] доступа к нашим спортсменам-паралимпийцам, когда будет Паралимпиада", — сказал Мешков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о наличии у российских дипломатов доступа к соотечественникам для оказания какой-либо помощи во время ОИ-2024.