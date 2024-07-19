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19 июля, 12:46

Российские спортсмены и болельщики останутся без дипломатической поддержки на ОИ-2024

Посол Мешков: У дипломатов РФ не будет доступа к россиянам на Олимпиаде в Париже

Российские болельщики и спортсмены останутся без дипломатической поддержки во время Олимпийских игр в Париже. Об этом предупредил посол РФ во Франции Алексей Мешков. Всё из-за того, что французский МИД не выдал пропуска членам российской дипмиссии на передвижение по центру Парижа во время Игр-2024.

"Ни к болельщикам, ни к спортсменам [доступа не будет]. Что меня особенно волнует, [не будет] доступа к нашим спортсменам-паралимпийцам, когда будет Паралимпиада", — сказал Мешков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о наличии у российских дипломатов доступа к соотечественникам для оказания какой-либо помощи во время ОИ-2024.

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В Госдуме предупредили российских олимпийцев о трудностях на Играх в Париже

Ранее LIfe.ru рассказывал, что Международный олимпийский комитет опубликовал окончательный список российских спортсменов, которых допустили до участия в Олимпиаде в Париже. В Играх в нейтральном статусе примут участие 15 атлетов из РФ. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hethers

Наталья Исакова
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