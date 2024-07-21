Франция испугалась шпионов и запретила ряду журналистов из РФ освещать Олимпиаду
Франция "из предосторожности" запретила ряду журналистов из РФ освещать ОИ-2024
Франция "из предосторожности" запретила ряду журналистов из РФ освещать ОИ-2024. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hethers
Франция запретила некоторым российским журналистам освещать проведение Олимпийских игр в Париже. По словам главы МВД страны Жеральда Дарманена, это сделано в целях предосторожности.
"Мы отказали большому количеству "журналистов", которые утверждали, что хотят освещать Игры. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете [МОК]. Мы исходим из принципа предосторожности", — заявил он в интервью газете Le Journal du Dimanche.
По словам министра, спецслужбы проверили около 960 тысяч досье, в которые кроме журналистов входили волонтёры, работники стадионов, а также члены спортивных делегаций. Особый отказ получили 4340 человек. Отвечая на вопрос о том, были ли в их числе шпионы, Дарманен заявил, что их оказалось меньше сотни.
Напомним, что Игры пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября. Ранее LIfe.ru рассказывал, что МОК опубликовал окончательный список российских спортсменов, которых допустили до участия в Олимпиаде. В Играх в нейтральном статусе примут участие 15 атлетов из РФ.