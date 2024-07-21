Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 21:46

Франция испугалась шпионов и запретила ряду журналистов из РФ освещать Олимпиаду

Франция "из предосторожности" запретила ряду журналистов из РФ освещать ОИ-2024

Франция "из предосторожности" запретила ряду журналистов из РФ освещать ОИ-2024. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hethers

Франция "из предосторожности" запретила ряду журналистов из РФ освещать ОИ-2024. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hethers

Франция запретила некоторым российским журналистам освещать проведение Олимпийских игр в Париже. По словам главы МВД страны Жеральда Дарманена, это сделано в целях предосторожности.

"Мы отказали большому количеству "журналистов", которые утверждали, что хотят освещать Игры. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете [МОК]. Мы исходим из принципа предосторожности", — заявил он в интервью газете Le Journal du Dimanche.

По словам министра, спецслужбы проверили около 960 тысяч досье, в которые кроме журналистов входили волонтёры, работники стадионов, а также члены спортивных делегаций. Особый отказ получили 4340 человек. Отвечая на вопрос о том, были ли в их числе шпионы, Дарманен заявил, что их оказалось меньше сотни.

МОК за неделю до Игр в Париже объявил о начале олимпийского перемирия
МОК за неделю до Игр в Париже объявил о начале олимпийского перемирия

Напомним, что Игры пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября. Ранее LIfe.ru рассказывал, что МОК опубликовал окончательный список российских спортсменов, которых допустили до участия в Олимпиаде. В Играх в нейтральном статусе примут участие 15 атлетов из РФ.

Оксана Попова
  • Новости
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров