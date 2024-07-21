Франция испугалась шпионов и запретила ряду журналистов из РФ освещать Олимпиаду

Франция запретила некоторым российским журналистам освещать проведение Олимпийских игр в Париже. По словам главы МВД страны Жеральда Дарманена, это сделано в целях предосторожности.

"Мы отказали большому количеству "журналистов", которые утверждали, что хотят освещать Игры. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете [МОК]. Мы исходим из принципа предосторожности", — заявил он в интервью газете Le Journal du Dimanche.

По словам министра, спецслужбы проверили около 960 тысяч досье, в которые кроме журналистов входили волонтёры, работники стадионов, а также члены спортивных делегаций. Особый отказ получили 4340 человек. Отвечая на вопрос о том, были ли в их числе шпионы, Дарманен заявил, что их оказалось меньше сотни.