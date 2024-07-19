МОК за неделю до Игр в Париже объявил о начале олимпийского перемирия

Международный олимпийский комитет (МОК) за неделю до старта Игр в Париже объявил о начале олимпийского перемирия, которое продлится с 19 июля до 15 сентября. Об этом сообщается в аккаунте МОК в соцсети Х.

"Олимпийские игры как событие, объединяющее мир в мирном соревновании, станут мощным напоминанием о том, что мы все можем мирно собраться вместе", — говорится в сообщении.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября. Ранее LIfe.ru рассказывал, что МОК опубликовал окончательный список российских спортсменов, которых допустили до участия в Олимпиаде. В Играх в нейтральном статусе примут участие 15 атлетов из РФ.