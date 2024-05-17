Путин указал на лицемерие МОК, оценивая идею олимпийского перемирия

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин затрагивали в ходе переговоров тему олимпийского перемирия, однако подробно на ней не останавливались и не акцентировали внимание. Об этом российский лидер сам рассказал во время общения с журналистами в китайском Харбине.

"Председатель Си Цзиньпин говорил мне об этом, мы с ним эту тему обсуждали... Ну так, просто затронули", — сказал глава российского государства.

Путин отметил, что идеи олимпийского движения в целом правильные, но Международный олимпийский комитет их сам нарушает, не допуская Россию к соревнованиям.