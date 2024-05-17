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Регион
17 мая, 10:39

Путин указал на лицемерие МОК, оценивая идею олимпийского перемирия

Путин и Си Цзиньпин лишь коснулись темы олимпийского перемирия в переговорах

Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин затрагивали в ходе переговоров тему олимпийского перемирия, однако подробно на ней не останавливались и не акцентировали внимание. Об этом российский лидер сам рассказал во время общения с журналистами в китайском Харбине.

"Председатель Си Цзиньпин говорил мне об этом, мы с ним эту тему обсуждали... Ну так, просто затронули", — сказал глава российского государства.

Путин отметил, что идеи олимпийского движения в целом правильные, но Международный олимпийский комитет их сам нарушает, не допуская Россию к соревнованиям.

"В целом сама по себе идея очень правильная и конструктивная. Вопрос в другом. Вопрос в том, что именно сегодняшние международные спортивные чиновники нарушают принципы, нарушают принцип Олимпийской хартии сами. Они сами политизируют спорт, что совершенно недопустимо", — указал президент России.

Зеленский фразами Кремля отмёл "неживую" идею Макрона об олимпийском перемирии
Зеленский фразами Кремля отмёл "неживую" идею Макрона об олимпийском перемирии

Напомним, в преддверии Олимпийских игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа, Макрон предложил прекратить огонь на Украине на время соревнований, а также остановить боевые столкновения в Газе и Судане. Лидер Франции хотел для этого заручиться поддержкой председателя КНР Си Цзиньпина. В Кремле отвергли инициативу Франции, заявив, что передышка позволит Киеву провести перевооружение и укрепить позиции.

Марина Калегина
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