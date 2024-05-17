Зеленский фразами Кремля отмёл "неживую" идею Макрона об олимпийском перемирии Зеленский назвал "неживой историей" возможное перемирие на время Олимпиады 17 мая, 09:50 Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский не согласен с предложением президента Франции Эмманюэля Макрона прекратить огонь на Украине на период проведения Олимпийских игр в Париже.

"Для меня пока это звучит как неживая история", — подчеркнул Зеленский, общаясь с журналистами.

Он выразил мнение, что российские войска не будут соблюдать перемирие и воспользуются шансом, чтобы усилить начавшееся наступление и оттеснить ВСУ ещё дальше.

Авторы Татьяна Миссуми