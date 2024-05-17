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Регион

Зеленский фразами Кремля отмёл "неживую" идею Макрона об олимпийском перемирии

Зеленский назвал "неживой историей" возможное перемирие на время Олимпиады

17 мая, 09:50
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский не согласен с предложением президента Франции Эмманюэля Макрона прекратить огонь на Украине на период проведения Олимпийских игр в Париже.

"Для меня пока это звучит как неживая история", подчеркнул Зеленский, общаясь с журналистами.

Он выразил мнение, что российские войска не будут соблюдать перемирие и воспользуются шансом, чтобы усилить начавшееся наступление и оттеснить ВСУ ещё дальше.

Предложение Макрона об "олимпийском перемирии" сочли уловкой
Предложение Макрона об "олимпийском перемирии" сочли уловкой

Напомним, в преддверии Олимпийских игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа, Макрон предложил прекратить огонь на Украине на время соревнований, а также временно остановить боевые столкновения в Газе и Судане. Лидер Франции хотел для этого заручиться поддержкой от председателя КНР Си Цзиньпина. В Кремле отвергли инициативу Франции, заявив, что передышка позволит Киеву провести перевооружение и укрепить позиции.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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