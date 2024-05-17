Зеленский фразами Кремля отмёл "неживую" идею Макрона об олимпийском перемирии
Зеленский назвал "неживой историей" возможное перемирие на время Олимпиады
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский не согласен с предложением президента Франции Эмманюэля Макрона прекратить огонь на Украине на период проведения Олимпийских игр в Париже.
"Для меня пока это звучит как неживая история", — подчеркнул Зеленский, общаясь с журналистами.
Он выразил мнение, что российские войска не будут соблюдать перемирие и воспользуются шансом, чтобы усилить начавшееся наступление и оттеснить ВСУ ещё дальше.
Напомним, в преддверии Олимпийских игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа, Макрон предложил прекратить огонь на Украине на время соревнований, а также временно остановить боевые столкновения в Газе и Судане. Лидер Франции хотел для этого заручиться поддержкой от председателя КНР Си Цзиньпина. В Кремле отвергли инициативу Франции, заявив, что передышка позволит Киеву провести перевооружение и укрепить позиции.