Песков: Официальных предложений об "олимпийском" перемирии РФ не поступало

Никаких официальных предложений о введении перемирия на Украине на период Олимпиады-2024 не выдвигалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также напомнил, что Киев обычно использует подобные "мирные инициативы" для перегруппировки и перевооружения.

"И президент, и наши военные обращали внимание, что как правило киевский режим использует такие идеи, инициативы для попытки перегруппироваться, перевооружиться и так далее. Это, конечно существенно осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив. Ну, и до сих пор никто никаких официальных шагов никто не делал", — подчеркнул представитель Кремля.