Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 09:26

Песков: Официальных предложений об "олимпийском" перемирии РФ не поступало

Никаких официальных предложений о введении перемирия на Украине на период Олимпиады-2024 не выдвигалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также напомнил, что Киев обычно использует подобные "мирные инициативы" для перегруппировки и перевооружения.

"И президент, и наши военные обращали внимание, что как правило киевский режим использует такие идеи, инициативы для попытки перегруппироваться, перевооружиться и так далее. Это, конечно существенно осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив. Ну, и до сих пор никто никаких официальных шагов никто не делал", — подчеркнул представитель Кремля.

Предложение Макрона об "олимпийском перемирии" сочли уловкой
Предложение Макрона об "олимпийском перемирии" сочли уловкой

Напомним, Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал предложение о прекращении огня на Украине на время соревнований. В этом вопросе он также намерен добиться поддержки от председателя КНР Си Цзиньпина. Кроме Незалежной, французский лидер предлагает прекратить огонь в секторе Газа и Судане.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Олимпиада
  • Франция
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров