Песков: Официальных предложений об "олимпийском" перемирии РФ не поступало
Никаких официальных предложений о введении перемирия на Украине на период Олимпиады-2024 не выдвигалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также напомнил, что Киев обычно использует подобные "мирные инициативы" для перегруппировки и перевооружения.
"И президент, и наши военные обращали внимание, что как правило киевский режим использует такие идеи, инициативы для попытки перегруппироваться, перевооружиться и так далее. Это, конечно существенно осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив. Ну, и до сих пор никто никаких официальных шагов никто не делал", — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал предложение о прекращении огня на Украине на время соревнований. В этом вопросе он также намерен добиться поддержки от председателя КНР Си Цзиньпина. Кроме Незалежной, французский лидер предлагает прекратить огонь в секторе Газа и Судане.
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