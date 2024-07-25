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25 июля, 10:42

Гандболистки из Швеции приехали на Олимпиаду со своими, икеевскими, матрасами

Гандболистки из Швеции купили матрасы IKEA для проживания на Олимпиаде в Париже

Женская сборная Швеции по гандболу решила не спать на матрасах, предоставленных в Олимпийской деревне на Играх в Париже, и приобрела "родные" из сети магазинов IKEA. По словам представительницы национальной команды Ямины Робертс, проблема даже не в картонных кроватях, на которые положили всех спортсменов, а в том, что матрасы на них жёсткие. Покупка была сделана за собственный счёт.

"Они совсем новые, и потребовалось бы время, чтобы смягчить их. Мы почувствовали, что не можем ждать, и решили с самого начала хорошо высыпаться", — цитирует её Aftonbladet.

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Напомним, жёсткие матрасы — это ещё цветочки. Не успев толком начаться, Олимпиада в Париже "порадовала" спортсменов другими французскими изысками. Например, недостатком еды в главном ресторане Олимпийской деревни. А предоставленные атлетам автобусы не оснащены кондиционерами и постоянно переполнены.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Матвей Константинов
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