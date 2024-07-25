Гандболистки из Швеции приехали на Олимпиаду со своими, икеевскими, матрасами

Женская сборная Швеции по гандболу решила не спать на матрасах, предоставленных в Олимпийской деревне на Играх в Париже, и приобрела "родные" из сети магазинов IKEA. По словам представительницы национальной команды Ямины Робертс, проблема даже не в картонных кроватях, на которые положили всех спортсменов, а в том, что матрасы на них жёсткие. Покупка была сделана за собственный счёт.

"Они совсем новые, и потребовалось бы время, чтобы смягчить их. Мы почувствовали, что не можем ждать, и решили с самого начала хорошо высыпаться", — цитирует её Aftonbladet.