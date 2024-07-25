Сотни бездомных вышли на протесты в Париже из-за попытки выселить их перед Олимпиадой

Сотни бездомных мигрантов, которых французские власти пытались выселить из Парижа перед Олимпиадой, организовали стихийный митинг возле мэрии XVIII округа. Протестующие требуют не выгонять их из города и предоставить хотя бы коммунальное жильё, сообщает гуманитарная ассоциация Utopia 56 в соцсети Х.

По предварительным данным, у мэрии собралось порядка 300 человек, но толпа постепенно растёт. При этом первые участники митинга начали собираться в центре французской столицы ещё несколько недель назад. Большинство из них ночевали прямо на тротуаре.

"Пока Франция готовится принимать гостей, эти семьи выживают на улицах", — говорится в заявлении ассоциации.







