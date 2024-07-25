Сотни бездомных вышли на протесты в Париже из-за попытки выселить их перед Олимпиадой
Utopia 56: Бездомные устроили митинг в Париже из-за попытки выселения перед ОИ
Сотни бездомных мигрантов, которых французские власти пытались выселить из Парижа перед Олимпиадой, организовали стихийный митинг возле мэрии XVIII округа. Протестующие требуют не выгонять их из города и предоставить хотя бы коммунальное жильё, сообщает гуманитарная ассоциация Utopia 56 в соцсети Х.
По предварительным данным, у мэрии собралось порядка 300 человек, но толпа постепенно растёт. При этом первые участники митинга начали собираться в центре французской столицы ещё несколько недель назад. Большинство из них ночевали прямо на тротуаре.
"Пока Франция готовится принимать гостей, эти семьи выживают на улицах", — говорится в заявлении ассоциации.
Ранее главный тренер олимпийской футбольной сборной Аргентины Хавьер Маскерано заявил, что организация Олимпиады в Париже не соответствует уровню соревнований такого масштаба. Он также сообщил, что полузащитника команды Тьяго Альмаду обокрали. В частности, у игрока пропали часы и кольца.
X / CaronAymericoff