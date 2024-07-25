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25 июля, 17:51

Сотни бездомных вышли на протесты в Париже из-за попытки выселить их перед Олимпиадой

Utopia 56: Бездомные устроили митинг в Париже из-за попытки выселения перед ОИ

Сотни бездомных мигрантов, которых французские власти пытались выселить из Парижа перед Олимпиадой, организовали стихийный митинг возле мэрии XVIII округа. Протестующие требуют не выгонять их из города и предоставить хотя бы коммунальное жильё, сообщает гуманитарная ассоциация Utopia 56 в соцсети Х.

По предварительным данным, у мэрии собралось порядка 300 человек, но толпа постепенно растёт. При этом первые участники митинга начали собираться в центре французской столицы ещё несколько недель назад. Большинство из них ночевали прямо на тротуаре.

"Пока Франция готовится принимать гостей, эти семьи выживают на улицах", — говорится в заявлении ассоциации.

  • Стихийный митинг бездомных мигрантов в Париже. Фото © X / CaronAymericoff
    Стихийный митинг бездомных мигрантов в Париже. Фото © X / CaronAymericoff
  • Стихийный митинг бездомных мигрантов в Париже. Фото © X / CaronAymericoff
    Стихийный митинг бездомных мигрантов в Париже. Фото © X / CaronAymericoff
  • Стихийный митинг бездомных мигрантов в Париже. Фото © X / CaronAymericoff
    Стихийный митинг бездомных мигрантов в Париже. Фото © X / CaronAymericoff
  • Многие бездомные ночуют у мэрии Парижа уже несколько недель. Фото © X / Utopia_56
    Многие бездомные ночуют у мэрии Парижа уже несколько недель. Фото © X / Utopia_56

Стихийный митинг бездомных мигрантов в Париже. Фото © X / CaronAymericoff

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Ранее главный тренер олимпийской футбольной сборной Аргентины Хавьер Маскерано заявил, что организация Олимпиады в Париже не соответствует уровню соревнований такого масштаба. Он также сообщил, что полузащитника команды Тьяго Альмаду обокрали. В частности, у игрока пропали часы и кольца.

Спортсмены подняли бунт из-за нехватки еды и душных автобусов на Олимпиаде в Париже
Спортсмены подняли бунт из-за нехватки еды и душных автобусов на Олимпиаде в Париже
Обложка ©

X / CaronAymericoff

Наталья Демьянова
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