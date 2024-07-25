Французское гостеприимство: Аргентинского футболиста дерзко обокрали в первый же день Олимпиады
Маскерано: Футболиста сборной Аргентины Альмаду обокрали на Олимпиаде в Париже
Футболист олимпийской сборной Аргентины Тьяго Альмада смог прочувствовать на себе все "прелести" французского гостеприимства. Вскоре после приезда в Париж спортсмена попросту обокрали. Об этом сообщает TyC Sports, приводя слова главного тренера команды Хавьера Маскерано.
"За день до первого матча неизвестные ворвались на нашу базу. Вещи Тьяго Альмады были украдены", — рассказал наставник.
Кроме того, команда столкнулась с проблемами из-за организации Олимпиады. Со слов тренера, у спортсменов везде требуют предъявлять удостоверение личности. Однако больше всего проблем возникло во время встречи сборных Аргентины и Марокко. Несколько раз во время игры на поле выбегали болельщики. Затем фанаты и вовсе принялись бросать в аргентинцев петарды. В результате матч был доигран без зрителей и завершился победой марокканцев. Ассоциация футбола Аргентины подала жалобу в ФИФА.
Ранее Life.ru писал, что перед началом футбольного матча сборных Израиля и Мали на Олимпиаде болельщики начали с трибун освистывать гимн еврейского государства. Также по всему стадиону были развешаны флаги Палестины.
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