Французское гостеприимство: Аргентинского футболиста дерзко обокрали в первый же день Олимпиады

Кроме того, команда столкнулась с проблемами из-за организации Олимпиады. Со слов тренера, у спортсменов везде требуют предъявлять удостоверение личности. Однако больше всего проблем возникло во время встречи сборных Аргентины и Марокко. Несколько раз во время игры на поле выбегали болельщики. Затем фанаты и вовсе принялись бросать в аргентинцев петарды. В результате матч был доигран без зрителей и завершился победой марокканцев. Ассоциация футбола Аргентины подала жалобу в ФИФА.