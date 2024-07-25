"Самый большой цирк": Матч между Аргентиной и Марокко на Олимпиаде прошёл со скандалом

В Сент-Этьене в рамках встречи группы B на Олимпиаде во Франции на поле вышли футбольные сборные Аргентины и Марокко. В результате матч был доигран без зрителей и завершился победой марокканцев (2:1).

За победителей оформил дубль Суфьян Рахими (45+2 и 51-я минуты). У проигравших на 68-й минуте отличился Джулиано Симеоне.

Стоит отметить, что во время встречи, когда на 16-й минуте компенсированного арбитром времени футболист сборной Аргентины Кристиан Медина сравнял счёт, матч был остановлен из-за выбежавших на поле марокканских болельщиков, устроивших беспорядки. Спустя два часа команды вывели на поле, гол аргентинцев был отменён из-за офсайда, а сборная Марокко, доиграв три минуты, победила.

"Это самый большой цирк, который я когда-либо видел в своей жизни", — заявил после матча журналистам главный тренер сборной Аргентины по футболу Хавьер Маскерано.