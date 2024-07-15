Тест: Только футбольный гений угадает, сколько лет победителям Евро-2024, и ответит на 5/5

Футбол — это вид спорта, который бросает вызов возрастным ожиданиям, поскольку на поле сталкиваются многолетний опыт и юные таланты. Победа Испании на Евро-2024 вновь привлекла внимание к её невероятной сборной. Возраст этих игроков варьируется от опытных ветеранов до талантливых новичков, подающих надежды. Сегодня мы узнаем больше о некоторых ключевых игроках из команды победителей Евро-2024 — испанцах. Являетесь ли вы заядлым фанатом или просто любите угадывать возраст на вечеринках, эта викторина станет интересным способом отпраздновать недавний триумф Испании. Давайте начинать!