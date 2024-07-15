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15 июля, 12:00

Тест: Только футбольный гений угадает, сколько лет победителям Евро-2024, и ответит на 5/5

В этом тесте мы проверим ваши знания об игроках сборной Испании — победителях Евро-2024. Это испытание, достойное настоящего поклонника футбола!

Футбол — это вид спорта, который бросает вызов возрастным ожиданиям, поскольку на поле сталкиваются многолетний опыт и юные таланты. Победа Испании на Евро-2024 вновь привлекла внимание к её невероятной сборной. Возраст этих игроков варьируется от опытных ветеранов до талантливых новичков, подающих надежды. Сегодня мы узнаем больше о некоторых ключевых игроках из команды победителей Евро-2024 — испанцах. Являетесь ли вы заядлым фанатом или просто любите угадывать возраст на вечеринках, эта викторина станет интересным способом отпраздновать недавний триумф Испании. Давайте начинать!

Футбол — это вид спорта, где все равны вне зависимости от возраста: дело в мастерстве, таланте и уровне подготовки. Успешных спортсменов ждут не только слава и трофеи, но и желающие заполучить себе этих вундеркиндов. Ранее мы рассказали про самых дорогих игроков Евро-2024 — они не только красивые, но и безумно богатые.

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ТАСС / FILIP SINGER, EPA, © Gettyimages / Anadolu

Александра Иванова
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