Потратили 600 миллионов: Как прошла "Свадьба века" миллиардеров Индии, куда съехался весь мир

Индийская свадьба детей миллионеров, состоявшаяся 12 июля, потрясла весь мир. Наследник богатейшего человека в Азии Анант Амбани женился на дочери самого состоятельного человека Индии Радике Мерчант. Их торжество длилось на протяжении нескольких месяцев, но официально узами брака молодые люди связали себя в минувшую пятницу 12 июля. На этой свадьбе собралась вся светская элита мира и, конечно, было немало звёзд. Life.ru рассказал, почему детям миллионеров понадобилось семь месяцев для бракосочетания и на что они потратили 600 миллионов долларов.

Как прошла "Свадьба века" в Индии

На "Свадьбу века" потратили 600 миллионов долларов и 7 месяцев подготовки. Фото © ТАСС / Rajanish Kakade

"Свадьбу века" начали отмечать 12 июля, а торжества длились три дня. Праздник проходил в конференц-центре Jio World Convention Center, в котором может вместиться 16 тысяч человек. Все дороги, ведущие и прилегающие к центру, перекрыла полиция. Это стало возможно благодаря прибытию первых лиц государства в качестве гостей. В пятницу прошла сама церемония бракосочетания, а в выходные уже начали отмечать по-взрослому! В программе выступали мировые звёзды: Адель, Лана Дель Рей, Дрейк и другие.

7 месяцев дорогих торжеств

Анант Амбани и Радика Мерчант устроили массовую свадьбу для 50 пар незадолго до своей. Фото © ТАСС / Rajanish Kakade

Как оказалось, одной свадьбой дело у миллионеров не обошлось, ведь празднуют это событие ещё с декабря. Именно тогда Анант Амбани сделал предложение руки и сердца Радике Мерчант. Каждые шесть недель для молодых людей проводили предсвадебные церемонии, на которые в общей сложности потратили более 600 миллионов долларов. В первую очередь устроили роскошную вечеринку в честь помолвки. Далее, в марте, была предсвадебная вечеринка, которая длилась три дня в пятизвёздочном отеле Oberoi Udaivilas и во дворце XVIII века. Одна эта вечеринка обошлась в 120 миллионов долларов. На стоимости, безусловно, сказалось выступление Рианны с полномасштабным концертом. Вечеринок на суше показалось мало, и тогда пара направилась в круиз по Средиземному морю и захватила с собой 800 гостей. На это путешествие они потратили ещё 150 миллионов. Кстати, помимо своей свадьбы Анант и Радика устроили ещё 50, а точнее, одну свадьбу для 50 пар из малообеспеченных семей. Всем, конечно же, подарили ценные подарки.

Звёздные гости и роскошные наряды

Радика Мерчант сменила более сотни дорогих нарядов за семь месяцев предсвадебных торжеств. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / radhikamerchantfc

Начнём мы, естественно, с нарядов невесты, ведь на них ушла внушительная часть бюджета всей церемонии. У Радики Мерчант за семь месяцев сменилось больше сотни нарядов, каждый из которых стоит как хороший автомобиль. Самые дорогие и роскошные платья, конечно, были заготовлены для главной церемонии.











Невеста появлялась в нескольких платьях: красном, розовом и бежевом. Все были расшиты камнями.

Всех гостей свадьбы попросили соблюсти дресс-код и одеться в традиционные индийские наряды. Фото © ТАСС / DIVYAKANT SOLANKI

На свадьбу были приглашены топовые звёзды со всего мира, а также известные политики и бизнесмены. Среди гостей торжеств были замечены Приянка Чопра и Ник Джонас, Ким Кардашьян, Дэвид и Виктория Бекхэм, Майк Тайсон, Борис Джонсон, Тони Блэр, Хиллари Клинтон и многие другие. Все расходы семьи миллиардеры взяли на себя.

Приянка Чопра и Ник Джонас посетили "Свадьбу века". Фото © ТАСС / DIVYAKANT SOLANKI

Для гостей они заказали более 100 лайнеров, которые доставляли их в Индию из разных точек планеты.

Ким Кардашьян приехала на индийскую свадьбу и поздравила Радику Мерчант. Фото © GettyImages / MEGA / Contributor