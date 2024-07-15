"Хочет проявить себя": Шансонье Сумишевский нашёл причину резонансных высказываний Пугачёвой

Певец Ярослав Сумишевский заявил, что Алла Пугачёва благодаря своим резонансным высказываниям лишь привлекает внимание общественности. По его мнению, артистка просто добивается возможности "проявить себя".

"Сложно сказать об Алле Борисовне, потому что она человек другого масштаба. Я могу просто предположить, что каждому, по моему мнению, состоявшемуся артисту в определённый момент хочется проявить себя", — рассказал исполнитель шансона Ярослав Сумишевский NEWS.ru на закрытии "Славянского базара" в Витебске.