"Хочет проявить себя": Шансонье Сумишевский нашёл причину резонансных высказываний Пугачёвой
Певец Сумишевский заявил, что заявления Пугачёвой — это желание проявить себя
Певец Ярослав Сумишевский. Обложка © Telegram / Ярослав Сумишевский
Певец Ярослав Сумишевский заявил, что Алла Пугачёва благодаря своим резонансным высказываниям лишь привлекает внимание общественности. По его мнению, артистка просто добивается возможности "проявить себя".
"Сложно сказать об Алле Борисовне, потому что она человек другого масштаба. Я могу просто предположить, что каждому, по моему мнению, состоявшемуся артисту в определённый момент хочется проявить себя", — рассказал исполнитель шансона Ярослав Сумишевский NEWS.ru на закрытии "Славянского базара" в Витебске.
По словам певца, известный человек, которого долго не обсуждают в социальных сетях, старается сделать что-то такое, "чтобы про тебя опять начали говорить".
Напомним, ранее покинувшая РФ Алла Пугачёва у себя в социальной сети сделала заявление после того, как в Киеве получил повреждения корпус детской онкологической больницы "Охмадет". В ответ на это в Госдуме напомнили певице о том, как она ранее игнорировала обстрелы Донбасса, а теперь не видит регулярных ударов ВСУ по приграничным территориям России. Потом Примадонне деликатно ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, использовав известную пословицу. В стороне не остался и журналист Антон Красовский, который резко осадил Пугачёву, напомнив о её возрасте.